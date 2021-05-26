حبس «أم عبده» مستريحة المنوفية لاستيلائها على 500 مليون جنيه

حبس ام عبده مستريحة المنوفيه اربعة ايام على ذمة التحقيقات

قضت محكمة الباجور بمحافظة المنوفية بحبس «مستريحة المنوفية» الشهيرة بـ«أم عبده»، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان قد صرح محامي ضحايا مستريحة المنوفية، عبد الحميد فودة، أن "هالة. ز.م.ع" وشهرتها “أم عبده”، الشهيرة إعلاميا بمستريحة المنوفية، وصلت إلى محكمة الباجور، وتم وضعها في الترحيلات تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة اليوم.

وأكد محامي ضحايا مستريحة المنوفية، أنه سيتقدم بدعاوي مدنية اليوم، لحضور التحقيقات في القضايا التي سوف يتم التحقيق فيها مع السيدة المتهمة بجمع مبالغ قد تزيد عن 500 مليون جنيه من المواطنين بداعي تشغيلها وتحقيق أرباح.

وكشف عبد الحميد فودة، محامي ضحايا مستريحة المنوفية، عن قرار أصدره النائب العام، بالتحفظ على أموال السيدة التي جمعت ما يزيد عن 500 مليون جنيه، بمركز الباجور وعلى أموال زوجها وأولاها القصر.

وأضاف محامي ضحايا مستريحة المنوفية، أن مصير المبالغ المالية التي نصبت فيها على المواطنين والتي تقدر قيمتها بـ500 مليون جنيه، يكون بيد النيابة في حالة وجود أرصدة لها في البنوك أو ممتلكات خاصة بها أو أسرتها، حيث يجري توزيع هذه الأموال على الضحايا من خلال لجنة تشكلها النيابة العامة.

وأكد عبد الحميد فودة محامي ضحايا مستريحة المنوفية، صدور قرار من النائب العام بالتحفظ على ممتلكات وأموال أم عبده مستريحة المنوفية وزوجها وأولادها القصر، مشيرًا إلى أنه من ضمن الإجراءات تعقب أموال السيدة في البنوك والاستفسار عن ذلك عن طريق المحامي العام.

وأوضح محامي مستريحة المنوفية، أن التحقيقات بدأت مع أم عبده في محافظة قنا بمجرد القبض عليها، مناشدًا النائب العام، إجراء كافة التحقيقات في الباجور لأن معظم الضحايا من المنوفية، تسهيلًا على المواطنين الذين تعرضوا لنصب عن طريق شباك تلك السيدة.

وكانت قد أثارت قصة مستريحة المنوفية جدلا واسعا بين أبناء محافظة المنوفية عامة وأبناء مركز ومدينة الباجور خاصة، والتي قامت بالنصب عليهم في مبالغ طائلة ولاذت بالفرار، وتم ضبطها من قبل الأمن.