إسبانيا تخطط للتحول إلى مركز للهيدروجين الأخضر في أوروبا

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن بلاده لديها "أفضل الظروف" لتصبح مركزا للهيدروجين الأخضر في أوروبا.

وأوضح أن أكثر من 1.5 مليار يورو من خطة التعافي الأسبانية البالغة 70 مليار يورو سيتم استثمارها في قطاع الهيدروجين الأخضر على مدى السنوات الثلاث المقبلة بهدف تنمية أسبانيا الخضراء والمستدامة، والتي تحترم البيئة والتنوع البيولوجي، ويحقق قفزة هائلة في معدل التوظيف والوصول إلى إزالة الكربون بالكامل بحلول عام 2050.

ونقلت منصة "يورو أكتيف" الإعلامية للشئون الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عن رئيس الوزراء الإسباني قوله إن بلاده تسعى إلى أن تمثل مصادر الطاقة المتجددة 42% من مصادر توليد الطاقة المختلطة لديها، وأن تحصل على 74% من طاقتها الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وأضاف أن التكنولوجيا الجديدة ستشجع المستثمرين أيضا على استثمار ما يصل إلى 8.9 مليار يورو من الآن وحتى عام 2030.

وكانت أسبانيا قد أعلنت عن بناء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وهو وقود خال من الكربون يتم الحصول عليه باستخدام الطاقة المتجددة بدلا من الوقود التقليدي، وبتمويل مبدئي من قبل شركة "كومينز" الأمريكية Cummins، بقيمة 50 مليون يورو، بالتعاون مع شركة المرافق الكهربائية الإسبانية Iberdrola.

ومن المقرر أن يبدأ إنتاج الوقود الأخضر الإسباني في عام 2023 بالإضافة إلى إنتاج 500 ميجاوات سنويا من الهيدروجين، مما سيخلق 350 فرصة عمل جديدة في المنطقة.

وقال سانشيز إن الهيدروجين الأخضر، وفقا للتقديرات، سيمثل نحو ثلث الوقود المستخدم في النقل البري و 60% للنقل البحري بحلول عام 2050.

وأضاف أن كل كيلوجرام من الهيدروجين الأخضر يحل محل الوقود التقليدي يمنع انبعاث تسعة كيلو جرامات من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.