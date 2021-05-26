أول تعليق من «علوم الإسكندرية» على واقعة ترقية أستاذ الكيمياء

أصدرت كلية العلوم جامعة الإسكندرية، منذ قليل، بيانا للرد على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر تهنئة لأحد أساتذتها بالكلية.

وأوضحت الكلية من خلال البيان أنه إشارة إلى ما تم نشره أمس 25 مايو 2021 على الصفحة الرسمية لإدراة كلية العلوم جامعة الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook) والخاصة بـ «تهنئة الدكتور محمود مرسي – المدرس بقسم الكيمياء بالكلية» والذي تم ترويجه بين رواد التواصل الإجتماعي، فإن كلية العلوم تتابع بكل اهتمام وتقدير جميع التعليقات والتفاعلات التي وردت أمس على هذا المنشور وذلك للوقوف على حقيقة تلك التعليقات.

وأضاف البيان أنه سيتم اليوم عقد اجتماع مع الدكتورة أماني إسماعيل عميد الكلية، ورئيس مجلس قسم الكيمياء، والدكتور محمود مرسي، للتحقق من مصداقية ما تم التعليق به على تهنئته، علماً بأنه لم ترد لإدارة الكلية سابقاً أيّ شكاوى مكتوبة أو شفهية ضد الدكتور محمود مرسي من الطلاب، سواء عن طريق مكتب الشكاوى الخاص بالطلاب أو عن طريق مكاتب الإدارة.

وأوضحت الكلية خلال البيان، أنه لُوحظ أيضاً وجود تعليقات خارجة من عديد الأشخاص الذين لا ينتمون للمجتمع الجامعي، ولا يمثلوا طلاب الكلية، والتي تعد تشويهاً للكلية والعاملين بها، وتؤكد إدارة الكلية احترامها وتقديرها لأعضاء هيئة التدريس بالكلية وأبنائها الطلاب وجموع فئات المجتمع.

وكان شن طلاب كلية العلوم جامعة الإسكندرية، حملة غضب على منشور تهنئة الكلية لأحد أساتذتها بالترقية إلى أستاذ بقسم الكمياء، حيث حصد المنشور قرابة الـ200 ألف غضب على المنشور والذي تفاعل معه أكثر من 40 ألف تعليق تحتوي على مواقف من الطلاب والدكتور، بجانب تعليقات مساندة للطلاب الغاضبين من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وشارك المنشور أكثر من 19 ألف.

كما اتخذت كلية العلوم رد بعد عدة ساعات من نشرها للتهنئة، حيث أغلقت الصفحة الرسمية لكلية العلوم جامعة الإسكندرية التعليقات على منشور التهنئة لما تضمن من هجوم على أستاذ الكيمياء حيث تحول منشور التهنئة لحالة من الهجوم على الدكتور وقرار الترقية.