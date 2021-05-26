انتشال جثة شاب غرق أثناء السباحة الرياح البحيري بمنشأة القناطر

انتشلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، شاب غرق أثناء السباحة بالرياح البحيري في منشأة القناطر بالجيزة.

وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد غرق شخص خلال السباحة بالرياح البحيري في منشأة القناطر.

- نتائج التحريات

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات غرق شاب لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال جثته ونقلها إلى المستشفى، وتوصل رجال المباحث لهوية الضحية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

- شاب يلقى مصرعه غرقا في مصيف بلطيم

في سياق آخر، لقي شاب مصرعه، غرقا في مصيف بلطيم بكفر الشيخ، أثناء استحمامه في مياه البحر المتوسط، مع أول أيام فتح الشواطئ، الذي بدأ السبت.

كان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا يفيد العثور على جثة "م. أ.ع .ش"، 27 سنة، ويقيم بقرية الشوش التابعة لمركز البرلس، بمصيف بلطيم، وتبين أن الشاب تعرض للغرق أثناء الاستحمام في مياه المصيف برفقة عدد من أصدقائه، ونظرًا لعدم إجادته السباحة، جرفه التيار وتوفي غرقًا.

وجرى نقل جثة الشاب إلى مستشفى برج البرلس المركزي، قيد تصرف النيابة العامة، وحرر رجال الشرطة المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت نيابة مركز البرلس التي تولت التحقيق.