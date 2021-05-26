الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

الكسار يطالب المحامين الجدد بالالتزام بواجباتهم المهنية

المحامين
المحامين

قال عضو مجلس النقابة العامة للمحامين محمد الكسار، إن يوم أداء اليمين القانونية واستلام كارنيه المحاماة للأعضاء الجدد هو يوم فاصل في تاريخ كل المحامين، مؤكدا أن المحامي يجب أن يفرق بين مرحلة الدراسة ومرحلة امتهان المحاماة والعمل بها، فلكل مرحلة متطلباتها.

وأكد «الكسار»، في كلمته للمحامين الجدد خلال جلسة حلف اليمين القانونية اليوم الأربعاء، أن للمحامي حقوق وعليه واجبات لابد أن يلتزم بها في تعاملاته الحياتية والمهنية، مشددا على الالتزام بالمظهر الخارجي، والاستمرار في التعلم والتدريب في مكاتب المحاماة، والحرص على الاحترام المتبادل مع زملائه ومع الموكلين.

             
وعقدت نقابة المحامين، اليوم الأربعاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد للنقابات الفرعية بالقاهرة بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين الأساتذة: حسين الجمال، محمود الداخلي، محمد الكسار، وعبد الحفيظ الروبي، لنقابات شمال القاهرة، جنوب القاهرة، القاهرة الجديدة، حلوان، بنها، شبرا الخيمة، 6 أكتوبر، شمال الجيزة، بمقر اتحاد عمال مصر.

وذكر الأمين العام للنقابة حسين الجمال، أن هناك ضوابط لممارسة رسالة المحاماة حددها القانون وتطبق على الجميع وعلينا الحرص عليها، مضيفًا: «الأخلاق أساس النجاح في أي عمل، ووصف الله تعالى النبي الكريم في القرآن بقوله: أنك لعلى خلق عظيم، وهو ما يدل على أهميتها وأنها أساس الكون وتسبق العلم».
 

نقابة المحامين القاهرة الجديدة اتحاد عمال مصر محاكم القاهرة محمد الكسار جلسة حلف اليمين

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