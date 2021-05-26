اعتماد نتائج انتخابات اللجنة النقابية لـ«محامي العلمين»

اعتمد مجلس نقابة المحامين بمرسى مطروح، نتيجة انتخابات اللجنة النقابية لمحامي محكمة العلمين الجزئية، والتي أجريت الإثنين الماضي على مقعد رئيس اللجنة النقابية و3 مقاعد عضوية ومقعد عضو الشباب.

وأسفرت الانتخابات وفقًا لبيان النقابة الفرعية عبر صفحتها الرسمية اليوم الأربعاء، عن فوز:

أولًا: شريف راغب عبد الحليم علام بمقعد رئيس اللجنة النقابية.

ثانيًا: فاز بمقعد عضويه اللجنة النقابية كلا من:

1- بشير محمود عبد الباقي قاسم.

2- صالح عبد الفتاح سعد علي.

3- محمود السيد محمد علي الحويطي.

ثالثًا: فاز بمقعد عضو الشباب عبد العزيز جمعه مراجع مفتاح.

وأعرب مجلس النقابة الفرعية عن أمنياته بالتوفيق والسداد للفائزين اللذين حالفهم الحظ، مضيفًا: «يطيب لمجلس نقابة المحامين بمطروح أن يتوجه لنقيب المعلمين بالحمام بخالص الشكر والتقدير لما قدمه من جهد غالي واستضافة العملية الانتخابية بمقر نقابة المعلمين بمدينة الحمام».

وسبق أن قررت نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة، فتح باب الاشتراك فى عضوية جميع اللجان المهنية والنوعية وبدء تشكيل أعضاء اللجان لتفعيل مشاركة أعضاء الجمعية العمومية، حيث تم فتح باب الاشتراك لجان الحريات وحقوق الإنسان، والشؤون الصحية والاجتماعية، والمرأة والإعلام، وعدد من اللجان الاخرى.