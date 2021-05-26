شاهد في «تزوير بطاقة شخصية باسم متوفي»: «المتهم أخويا شقيقي»

تستكمل " الدستور" نشر التفاصيل الكاملة حول اتهام هارب من سجن أبوزعبل بتزوير بطاقة رقم قومي، و جواز سفر ورخصة قيادة باسم شخص متوفى، مقيد بدفاتر المواليد وغير مقيد بدفاتر الوفيات، وذلك في القضية رقم 11022 لسنة 2019 جنايات الهرم، المقيدة برقم 3292 لسنة 2019 كلي السادس من أكتوبر، في هذا التقرير نستعرض أقوال شقيق المتهم حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أنه بسؤال "خ. ا" - شقيق المتهم - بتحقيقات النيابة العامة على سبيل الاستدلال قرر أن المتهم المعروض عليه هو ذاته أخوه الشقيق، م الأب والأم.

- زور بطاقة واستخرج بها 3 أخريات



جاء بأقوال عميد شرطة رئيس فرع البحث الجنائي بإدارة الأحوال المدنية بالجيزة، أمام النيابة العامة، أن تحرياته السرية قد توصلت لصحة ارتكاب المتهم الواقعة ، وأسرد أن المتهم قد استخدم البطاقة المزورة في استخراج ثلاث بطاقات أخريات من سجل مدني الجيزة، وقصر النيل، وطنطا.

كما جاء بأقوال عقيد شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سالفيه.

- استعان بمجهولة ادعت أنه شقيقها



وأضاف أن المتهم استعان بأخرى مجهولة قامت بانتحال شخصية شقيقة الشخص المتوفي المنتحل اسمه، ومثلت والمتهم المضبوط أمام الموظف العام المعني وقررت له بان المتهم هو شقيقها ، محتجة بشهادة ميلاد ورقية خاصة بشقيقها المتوفي.

كما جاء بأقوال عميد مدير ادارة المعلومات بمصلحة السجون، أنه نفاذا لقرار النيابة العامة بالاستعلام من مصلحة السجون عن المتهم المضبوط، اجری البحث بالملف الخاص به، وتبين أن المتهم هو ذاته الهارب من القضية رقم 2444 لسنة 2009 جنايات العجوزة، وقدم صورة من الملف الخاص بالمتهم ثابت بها صورته الشخصية.



وجاء بأقوال رائد شرطة بقطاع الأمن العام، أنه قد وردت اليه معلومات أكدتها تحرياته السرية تفيد إقامة المتهم، والهارب من سجن أبو زعبل العمومي على ذمة إحدى القضايا بدائرة القسم، فتوجه الي حيث يقطن الأخير وتمكن من ضبطه بمقربة من مسكنه.

واضاف انه وبمواجهته قرر أنه المعني بالاتهام وبتفتيشه عثر بحوزته على بطاقة تحقيق شخصية تحمل اسما مخالف لاسمه الحقيقي، مثبت عليها صورته الشخصية، ورخصة قيادة على ذات النحو، ورخصة تسيير صادرة عن ذات الجهة مثبت بها ذات الاسم المزور، وكذا جواز سفر مزور على ذات النحو، وبمواجهته أقر أنه عقب هروبه من السجن، اشترك وآخر مجهول في استخراج بطاقة تحقيق شخصية باسم شخص متوفي، مقيد بدفاتر المواليد وغير مقيد بدفاتر الوفيات، وعقب ذلك استخرج باقي المحررات المزورة بموجب تلك البطاقة المزورة .

- تفاصيل القضية



وجاء في قرار إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات و الصادر من النيابة العامة بالسادس من أكتوبر الكلية، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة"م.ا "محبوس، 32 سنة، عامل صيانة حاسب آلي، مقيم البوابة الثانية ، حدائق الأهرام، هارب، محافظة الجيزة ،لأنه في غضون الفترة من 15 يناير وحتي 15 فبراير لعام 2019، بدائرة قسم الهرم، محافظة الجيزة، حال كونه ليس من أرباب الوظائف العمومية، اشترك وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزويرا في محررات رسمية في بطاقات تحقيق الشخصية والصادر عن مصلحة الأحوال المدنية المصرية - ومستخرجاتها - بمقتضى شهادة ميلاد ورقية لأخر هو "ص. ف"، بإن اتفقا على جعل تلك الواقعة المزورة في صورة واقعة حقيقية مع علمهما بتزويرها وساعده المجهول بأن قدم له الشهادة سالفة البيان لتقديمها للموظف المختص بإدارة الأحوال المدنية بالهرم ووالى هو إثباتها بالمحرر المزور على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

- استعمال المحررات المزورة لإصدار رخصة قيادة



وأضاف قرار الإحالة ان المتهم استعمل المحررات المزورة محل الاتهام الأول فيما زورت من أجله بان قدمها لموظفين عمومين حسني النية وهم الموظفين المختصين بإصدار تراخيص القيادة والتسيير وحدة مرور حلوان للاحتجاج بما دون بها من بيانات مع علمه بكونها مزورة فبلغ من ذلك مقصده على النحو المبين تفصيلا بالاتهامات اللاحقة.

وتابع قرار الإحالة ان المتهم استعمل المحلات المزورة محل الاتهام الأول فيما زورت من أجله بأن قدمها لموظف حسن النية ، وهو الموظف المختص بإصدار جوازات السفر بالإدارة للهجرة والجوازات للاحتجاج بما دون بها من بيانات فبلغ من ذلك مقصده على النحو المبين تفصيلا بالاتهامات التالية.

- تزوير جواز سفر ورخصة قيادة وتسيير



وأشار إلى حال كونه ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عمومين حسني النية في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما رخصة القيادة ورخصة التسيير و الصادرتين، من وحدة مرور حلوان بأن جعل تلك الواقعة المزورة في صورة واقعة حقيقية مع علمه بتزويرها وساعده الموظف المختص بإثباتها بالمحرر المزور على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على تلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأوضح قرار الاحالة انه حال كونه ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكابه تزويرا في محرر رسمي هو جواز السفر والصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، بأن جعل تلك الواقعة المزورة في صورة واقعة حقيقية مع علمه بتزويرها وساعده الموظف المختص باستخراجه بان والى إثباتها بالمحرر المزور على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على تلك الاتفاق وتلك المساعدة.