بـ«علامة النصر».. أول ظهور للفنان شريف دسوقي بعد بتر قدمه

نشر منذ قليل مصمم الإضاءة المسرحي إبراهيم الفرن، صورة تجمعه بالفنان شريف دسوقي من داخل المستشفى الذي مكث فيه بالقاهرة، في أول ظهور للأخير بعد أزمته الصحية التي استلزمت بتر قدمه.

وظهر شريف دسوقي وهو يجلس على السرير مع ابتسامة على وجهه، مصحوب بتعليق لصديقه «إبراهيم الفرن» قائلاً «الحمدلله رب العالمين».

واطمأنت «الدستور» صباح اليوم على تطورات الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي من صديقه «إسلام صلاح» الذي قال في تصريحات خاصة «شريف حالته مستقرة والحمد لله وفي آخر اليوم حضرت أكثر من سيارة إسعاف للمستشفى مع بعض عربات الأمن، وتم نقله إلى القاهرة، وكل ذلك بإشراف ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيرة الصحة».

شريف دسوقي من داخل المستشفي

وأضاف صلاح، أن الأزمة التي تعرض لها شريف دسوقي كانت بسبب ارتفاع السكر في الدم بشكل كبير ومفاجئ، مؤكداً أن حالته النفسية مستقرة وجيدة إلى حد كبير، ويواصل علاجه حالياً ويحتاج إلى الدعوات من كل محبيه لكي يمر من هذه الأزمة على خير.



وكانت قد حرصت النجمة نيللى كريم، على دعم ومساندة الفنان شريف دسوقى، الذى شاركها العام الماضى فى مسلسل «بـ100 وش»، وذلك بعد إجراء عملية جراحية وبتر ساقه، متمنية له السلامة والعافية، ونشرت نيللى، صورة لدسوقى، عبر صفحتها على فيسبوك، زينتها بتعليق «سلامتك يا سبعبع»، تبعتها بالقول «سلامتك يا حبيبى ألف مليون سلامة عليك، أنت إنسان جميل وطيب وتستاهل كل خير، ربنا معاك يا راجل يا طيب».

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت نقل الفنان شريف دسوقى من أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة للفنان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الدكتورة هالة زايد تتابع تطورات الحالة الصحية للفنان شريف دسوقى عن كثب وما يتم تقديمه من خدمات طبية له، وكذلك الاطلاع على التقارير الخاصة بالحالة الصحية له بشكل دورى.

وكانت آخر أعمال الفنان شريف دسوقي هو مشاركته في الفيلم السينمائي «وقفة رجالة» الذي يعرض في السينمات منذ يناير الماضي، وحقق إيرادات وصلت 25 مليون جنيه.