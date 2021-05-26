البحرين: ملتزمون بتوفير لقاح «كورونا» بما يتماشى مع متطلبات حقوق الإنسان

أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان البحرينية، أن خطة التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) للمواطنين والمقيمين يتم تنفيذها بشكل دقيق ومهني، ومتوافقة مع معايير حقوق الإنسان الدولية.

وأعربت -في بيان اليوم الأربعاء، أذاعته وكالة الأنباء البحرينية- عن ارتياحها بشأن إجراءات الصحة والسلامة المتبعة في المملكة من خلال الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها، وتوفير مختلف أنواع التطعيمات في المستشفيات والمراكز الصحية، بناء على خطة كاملة وشاملة ومدروسة، موضحة أنه تم القيام بتسهيل اختيار المواطنين والمقيمين لنوع اللقاح الذي يرغبون في الحصول عليه، بهدف الوصول إلى المناعة المكتسبة، وتقليل أعداد الإصابات والسيطرة على الفيروس.

وأكدت المؤسسة أن الالتزام بتوفير مختلف أنواع التطعيمات لجميع المواطنين والمقيمين ودعوتهم لاختيار الأنسب لهم، يأتي متماشيًا مع التزامات المملكة في ضمان الحصول على اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، من خلال متطلبات ونصوص آليات حقوق الإنسان، سواء الآليات الوطنية كميثاق العمل الوطني والدستور البحريني.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى المبادرة لأخذ التطعيم في أسرع وقت، بالإضافة إلى التسجيل وأخذ الجرعة المنشطة من قبل الأشخاص المؤهلين للحصول عليها، وفقا للتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي، لحماية ومنح أعلى درجات المناعة للمجتمع بأكمله والمساهمة في منع انتقال الفيروس والحد من انتشاره.

وأكدت أهمية تضافر الجهود الوطنية من خلال التزام الجميع بالتدابير الاحترازية والتعليمات الإرشادية التي تصدر عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد -19)، مع مواصلة التقيد بالإرشادات التي من شأنها الحد من انتشار الفيروس.

لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليار و 711 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

