الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«العربية للتصنيع» تبحث التعاون مع زامبيا.. والأخيرة تشيد بالقلعة الصناعية

الهيئة العربية للتصنيع
الهيئة العربية للتصنيع تستقبل قائد الخدمة الوطنية الزامبية

استقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم، الفريق "ناثان مولنجا"
Nathan Mulenga قائد الخدمة الوطنية الزامبية والوفد المرافق، في زيارة تهدف لتعزيز التعاون المشترك في كافة مجالات الصناعة المختلفة، وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية. 

وبحث الجانبان تعزيز آليات التعاون والإستفادة من الإمكانيات المتطورة بالعربية للتصنيع لتلبية كافة إحتياجات المشروعات التنموية والصناعات الدفاعية والأمنية بدولة زامبيا الشقيقة، بالإضافة إلي بحث تشكيل لجنة فنية مشتركة  لدراسة الإمكانيات المتاحة وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في مختلف مجالات التصنيع المختلفة وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والذكاء الإصطناعي. 

وأكد التراس أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية، وتنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي"  لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل في كافة المجالات الصناعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية  للتعاون والشراكة مع أشقائنا بدولة زامبيا في كافة مجالات التصنيع وتبادل الخبرات وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية الزامبية  بمراكز تدريب العربية للتصنيع، وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة.

من جهته، أكد الفريق " ناثان مولنجا"، حرص بلاده تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر في كافة المجالات الصناعية والتنموية، مشيدا بالنهضة التنموية ومبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلا عن المشروعات القومية التي تشهدها حاليا مصر وخططها لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة وخطواتها غير المسبوقة للتحول الرقمي.

وأوضح "مولنجا" أهمية الاستفادة من خبرات الهيئة العربية للتصنيع  لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مختلف مشروعات التنمية بزامبيا، ومنها تحديث البنية التحتية ومشروعات المياه والصرف الصحي والإلكترونيات والطاقة المتجددة والتحول الرقمي وإحلال السيارات للعمل بالطاقات النظيفة، فضلا عن تدريب الكوادر البشرية الزامبية بمراكز التدريب المتطورة بالعربية للتصنيع. 

وفي إطار الزيارة، قام وفد دولة زامبيا الشقيقة، بتفقد معرض منتجات العربية للتصنيع، حيث أشاد الفريق"ناثان مولنجا " بتنوع المنتجات والقاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة وخططها لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن تطوير خطوط الإنتاج لتصبح خطوطا رقمية ذكية وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

كما تفقد الوفد الزامبي أكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع والتي تم افتتاحها رسميا منذ أيام قليلة بالشراكة مع شركة "دي إم جي" الألمانية العالمية، حيث يتم من خلالها تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من خلال دورات تدريبية متخصصة في كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة وتعزيز آليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب علي الماكينات المبرمجة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

الفريق التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع الهيئة العربية للتصنيع زامبيا وفد وطني حياة كريمه

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