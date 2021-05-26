الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مكتبة الأشكندرية تستضف فريق ريفروود

الجمعة.. فريق ريفروود ضيف مسرح «القاعة الكبرى» بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية حفلاً موسيقيًا لفرفة ريفروود، وذلك في تمام السابعة مساء يوم الجمعة الموافق 28 مايو على مسرح القاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

 

جدير بالذكر أن "ريفروود" هو فريق سكندري تأسس عام 2018 على يد محمود نادر، ويقدم الفريق موسيقى الروك والميتال في ثوب جديد للمستمع العربي، ويتكون من خمسة أعضاء هم: محمود نادر وسيف السكري على الجيتار، وعمر سالم على البيانو، وأحمد شكري على الباص، وعبد الله هاشم على الدرامز.

 

مكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية الجديدة أو الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية هي إعادة إحياء لمكتبة الإسكندرية القديمة أكبر مكتبات عصرها في مشروع ضخم قامت به مصر بالاشتراك مع الأمم المتحدة، حيث تم بناء المكتبة من جديد في موقع قريب من المكتبة القديمة بمنطقة الشاطبي بالمدينة. وتم افتتاح المكتبة الحديثة في 16 أكتوبر 2002  بحضور عالمي.

 

تهدف مكتبة الإسكندرية إلى إحياء دور مكتبة الإسكندرية القديمة في تشجيع الحوار والتبادل بين العلماء والفلاسفة والفنانين. ومركز الفنون بمكتبة الإسكندرية هو منتدى لجميع الأساليب الفنية بمختلف الأنواع؛ حيث يسعى إلى تحقيق أهداف مكتبة الإسكندرية في كونها نافذة مصر على العالم ونافذة العالم على مصر في المجال الفني.

 

ويعزز المركز التفاهم المتبادل بين الحضارات عن طريق بناء شراكات مع جهات متعددة من خلفيات مختلفة. ويدعم المركز الفنون المعاصرة في مصر والعالم من خلال برنامج الفعاليات الشهري. كما يستضيف مركز الفنون فنانين عالميين في برنامج الفنان المقيم لتبادل الخبرات بين الفنانين المحليين والدوليين، ويقدم الفنون المصرية المعاصرة في أماكن مختلفة خارج مصر.

 

وبالإضافة إلى دعمه للقدرات الفنية للفنانين المصريين والعرب، يسعى مركز الفنون لتبني مواهب الأطفال والشباب، ويقدم لهم فرصًا للتدريب وتنمية القدرات في معاهد دولية.

مكتبة الاسكندرية فريق ريفروود موسيقى الرووك محمود نادر عمر سالم أحمد شكري

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