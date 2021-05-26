الأربعاء 26 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرلمان العربي يواصل الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها ضد الفلسطينيين

أرشيفية
أرشيفية

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن البرلمان في حالة عمل متواصل مع الأطراف كافة، من أجل ضمان عدم تكرار العدوان الإسرائيلي.

وقال العسومي في حديث لبرنامج "من القاهرة" عبر تلفزيون فلسطين، إن هناك الكثير من الأعمال التي يجب القيام بها بعد أن توقف العدوان على قطاع غزة وعلى رأسها مواجهة ومنع أي تصعيد إسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة جميعها، وتحصين وحماية الفلسطينيين، وإعادة ما تم تدميره في قطاع غزة، بالتعاون المستمر بين كافة الأطراف العربية.

وأضاف انه "وحسب النظام الداخلي للبرلمان يعتبر هو الممثل لشعوب الأمة العربية، وبالتالي يشدد على أن ما حدث مرفوض ويستدعي منا جميعا القيام بدورنا على أكمل وجه".

وأشار إلى أن البرلمان سيستمر بمخاطبة الأمم المتحدة، واتحاد البرلمان الدولي والبرلمانات الإقليمية، لإظهار الحقيقة وإحراج كل من يحاول التغاضي عنها.

وفيما يتعلق بدعوة البرلمان تشكيل لجنة تقصي حقائق في جرائم الحرب الاسرائيلية قال: "إن تشكيل اللجنة هو من ضمن واجبات البرلمان، وإنه سوف يتوجه للمحاكم الدولية لحماية الفلسطينيين مستقبلا وعدم تكرار العدوان الإسرائيلي".

ولفت العسومي إلى أن "المواقف العربية حيال الأحداث الفلسطينية الأخيرة كانت مشجعة وكان لها دور هام في الاستجابة السريعة لوقف العدوان، إضافة إلى وجود رأي عربي موحد لدعم الشعب الفلسطيني، كما كان أعضاء البرلمان على مستوى المسؤولية، ولم تكن هناك أية تجاذبات عربية، وهذه رسالة للجانب الاسرائيلي ولكل الأطراف حول وحدة هذه المواقف".

وفي سياق متصل، أبرزت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية زيارة ويزر الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للقاهرة اليوم الأربعاء، وقالت إن الزيارة تهدف لتعزيز وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي الذي توسطت فيه مصر، والذي أنهى حربًا مدمرة بين إسرائيل وحركة حماس.

ومن المقرر أن يلتقي  بلينكين في القاهرة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ومن المتوقع أيضا أن يلتقي بالملك عبد الله الثاني في عمان في وقت لاحق بعد ظهر اليوم.

وبدأ بلينكين زيارته إلى المنطقة في إسرائيل ، حيث أجرى محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، الذي حذر حماس من أي استئناف للأعمال العدائية.

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