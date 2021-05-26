نائب محافظ كفر الشيخ: توصيل التليفونات والإنترنت لمصنع الرمال السوداء

عقد عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اجتماعا بشأن توصيل الشركة المصرية للرمال السوداء التليفونات والإنترنت لمصنع الفصل بغليون.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف موافى، سكرتير عام المحافظة، والعميد طارق السيد راغب، المدير الإداري للشركة المصرية للرمال السوداء، والمهندس عماد سمير فورى، مدير سنترال كفر الشيخ، والمهندس محمود المرشدي، بالهيئة العامة للطرق والكباري.

وأشار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إلى أهمية مشروع استخلاص المعادن من الرمال السوداء ، لكونه مشروعا من المشروعات الكبرى التي توليها القيادة السياسية اهتماما كبيراً، لتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، وتوفير فرص عمل للشباب للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث تعتبر الرمال السوداء أحد مغذيات الثروة المعدنية، التي يتكون منها الدخل القومي، وإحدى الدعامات الأساسية التي ترتكز عليها الدول والكيانات الاقتصادية الكبرى في تطوير صناعتها وتنميتها اقتصادياً.

وقال عمرو البشبيشى، إن الدولة بصدد افتتاح مشروعات قومية الفترة القادمة، وهذا يتطلب العمل على إنجاز تلك المشروعات، مؤكداً أنه سيتم توصيل خدمة الانترنت عن طريق واي ماكس، حيث لا تحتاج تلك الخدمة لمد كابلات أرضية واستخراج تصاريح حفر، مشيراً إلى التعاون بين المحافظة والشركة في خدمة أهالي المحافظة ،وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة للعمل في هذا المشروع العملاق، وسبق توفير 109 فرصة عمل كما أعلنت عن توفير 200 فرصة عمل أخرى في شهر مارس الماضي.

وأكد اللواء أشرف الموافى، السكرتير العام، على أهمية مشروع الرمال السوداء نظراً لكونه مشروع قومي، مشدداً على تضافر الجهود لحل جميع المشكلات بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جدير بالذكر؛ أنه تم تكليف الشركة المصرية للإتصالات بكفر الشيخ، بسرعة تشكيل لجنة لعمل معاينة وإعداد المقايسة اللازمة لتوصيل خدمة واي ماكس، والبدء بتوصيل الخدمة لمصنع الفصل بغليون كمرحلة اولى، يليها توصيل الخدمة بمصنع الفصل بالبرلس، بالإضافة لدراسة توصيل السرعة القصوى للخدمة من قبل الشركة المصرية للاتصالات للشركة المصرية للرمال السوداء حسب المسافة.