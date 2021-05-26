«حرارة ورياح».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل أخبار حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، في ظل التقلبات التي شهدتها البلاد على مدار الأيام الماضية من تباين في درجات الحرارة خلال فترة الليل والنهار.

أخبار حالة الطقس الأربعاء



وقال "شاهين"، إن طقس اليوم الأربعاء، حار نهارًا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية والغربية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيف ليلاً.

أخبار حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

وأضاف أنّ الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتنتشر الشبورة المائية الخفيفة صباحًا يومي الأربعاء والخميس على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومدن القناة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، أشار إلى أن درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17، الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17، جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 25.

حالة طقس الخميس



ولفت إلى أن طقس غدًا الخميس، سيكون حارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، شمال الصعيد، معتدلًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، فيما يكون الطقس ليلًا، لطيفًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وجنوب البلاد، معتدلاً على جنوب سيناء.

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وتكون درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بالقاهرة الكبرى درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18 والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18 وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26 وشمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

طقس الجمعة



ونوه بأن طقس يوم الجمعه سيكون حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وشمال الصعيد، معتدلًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يكون الطقس ليلاً، لطيفًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدلاً على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.