أول تعليق من جامعة الإسكندرية على واقعة «تهنئة أستاذ العلوم»

قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إنَّه وجه الدكتورة أماني عبدالحميد عميد كلية العلوم، باستدعاء الدكتور محمود مرسي، المدرس بكلية العلوم، والتى أثارت ترقيته ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مؤكداً أنه سيتمّ تطبيق اللائحة واتخاذ الإجراء اللازم حال ثبوت أي واقعة ضد هذا المدرس.

وأضاف رئيس الجامعة الإسكندرية، في تصريحات صحفية، أنَّ الجامعة لم تتلق حتى الآن أي شكوى مكتوبة من الطلاب، مشددًا على أنَّه في حال ثبوت أي من الوقائع محل الشكاوي سوف يتمّ تطبيق اللائحة واتخاذ الإجراء اللازم نحو هذا المدرس، وفى حال عدم ثبوت الوقائع سيتمّ توجيه الدكتور محمود مرسي لتحسين معاملته للطلاب.

وقال قنصوة «أنا من موقعي كرئيس جامعة وكأب للطلاب لن أتأخر عن اتخاذ الإجراء المناسب».

وكان قد شن طلاب كلية العلوم جامعة الإسكندرية، حملة غضب على منشور تهنئة الكلية لأحد أساتذتها بالترقية إلى أستاذ بقسم الكيمياء حيث حصد المنشور قرابة الـ 200 ألف حالة غضب « اغضبني»، وتفاعل معه أكثر من 40 ألف تعليق تحتوي على مواقف بين الطلاب والدكتور، بجانب تعليقات مساندة الطلاب الغاضبين من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وشارك المنشور أكثر من 19 ألف.

وفي رد فعل منها، - بعد عدة ساعات من نشرها للتهنئة - قامت الصفحة الرسمية لكلية العلوم جامعة الإسكندرية بغلق التعليقات على منشور التهنئة، لما تضمن من هجوم على أستاذ الكيمياء، حيث تحول منشور التهنئة لحالة من الهجوم على الدكتور وقرار الترقية.

وبدأ الطلاب بعد إغلاق التعليقات على منشور الترقية، بالتعليق على منشورات أخرى على الصفحة الرسمية للكلية، استكمالًا لحالة الهجوم على أستاذ الكيمياء بصورة كبيرة والتي أثارت حالة من الاستياء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث لم يثار مثل هذا الموقف من قبل.

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