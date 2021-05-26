اليونان توافق على تنظيم «ديور» جلسات تصوير في معالم أثرية

سمحت سلطات الآثار اليونانية لدار "ديور" الفرنسية بإقامة جلسات تصوير في مواقع أثرية رئيسية في البلاد بينها معلم الأكروبول الشهير، على ما أفادت وزارة الثقافة الأربعاء.

وأكد مسؤول في الوزارة لوكالة فرانس برس أن المجلس المركزي للآثار في اليونان وافق على المشروع "بالإجماع".

وستحصل جلسات التصوير الفوتوغرافي أيضا في معلم هيروديس أتيكوس عند سفح الأكروبول وفي معبد بوسيدون قرب أثينا ومعبد زيوس في نيميا، وفق المسؤول.

كما سيُدرس الخميس طلب إضافي لإقامة جلسات تصوير في ملعب باناثينايكو في أثينا حيث أقيمت أول ألعاب أولمبية في العصر الحديث سنة 1896.

وكانت دار "ديور" أعلنت نهاية الشهر الماضي أنها ستنظم في 17 يونيو في أثينا عرض أزياء من العروض المعروفة بـ"كروز" التي تقام خارج أسابيع الموضة السنوية الأربعة (باريس وميلانو ولندن ونيويورك).

ويشكّل عرض "كروز 2022" تحية إلى جلسة تصوير في الأكروبول قبل 70 عاماً لعرض فساتين كريستيان ديور الراقية.

وأوضح المسؤول في وزارة الثقافة اليونانية أن جلسات التصوير ستحصل في مطلع حزيران/يونيو وستُعرض صورها خلال عرض الأزياء، وشدد على أن ذلك "ليس عرض أزياء في الأكروبول".

وتواجه الحكومة اليونانية انتقادات من المعارضة بشأن إدارة الآثار في البلاد، خصوصا لناحية استصلاح الأكروبول لإتاحة زيارته لذوي الإعاقات الحركية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.