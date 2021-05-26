الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق وتشميع 18 منشأة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالفيوم

الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري

واصل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جولاته لمتابعة التزام المنشآت التجارية، بمواعيد الغلق المقررة، التي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذا متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والااحترازية.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ الليلية شملت تفقد عدد من المناطق لافتاً أنه خلال الجولة تم رصد وجود أحد الكافيهات بمنطقة دله يعمل بعد أوقات العمل المقررة، لافتاً أن المحافظ وجه رئيس المدينة بغلق وتشميع المقهى لمخالفة قرارات مجلس الوزراء.

وأضاف أنه خلال الجولة االتقى المحافظ بعدد من المواطنين، مناشداً إياهم بسرعة التسجيل لتلقي لقاح كورونا حفاظاً على سلامتهم، موجهاً بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامات.

وفي ذات السياق، شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الفيوم، حملة مكبرة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية والمواصلات العامة، وكذا مواعيد الغلق المقررة بمركز ومدينة الفيوم، لافتاً أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 4 مقاهي بقرية الاعلام التابعة لمركز الفيوم، وغلق وتشميع مقهى بموقف ابشواي بمنطقة الصوفي، لتقديم الشيشة للمواطنين بالمخالفة، وعدم الالتزام بمواعيد الغلق المقررة.

وفي مركز سنورس، شنت الأجهزة التنفيذية حملة مكبرة مساء أمس بالتعاون مع قوات الشرطة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الااحترازية بالمقاهى والمطاعم والمحال التجارية ووسائل المواصلات، وكذا رفع الإشغالات من حرم الطرق العامة لتيسير حركة المرور والسير، بشوارع مدينة سنورس وقريتي منشأة طنطاوي، وبني عتمان، أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 3 مقاهي لتقديم الشيشة لروادهما بالمخالفة، وعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية، كما تم رفع 50 حالة إشغال من الطرق والشوارع العامة بمدينة سنورس.

وفي مركز يوسف الصديق قاد المحاسب كمال سلومه رئيس المركز، حملة مكبرة مساء أمس، بالتعاون مع قوات الشرطة، بشوارع مدينة يوسف الصديق والقرى التابعة، وأسفرت الحملات عن تحرير 10 مخالفات لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، ورفع 35 حالة اشغالات من الطرق والشوارع لتيسير الحركة أمام المارة.

وفي مركز طامية، قاد ياسر جمعة رئيس المركز، حملة أسفرت عن غلق 3 مقاهي لعدم الالتزام بمواعيد الغلق المحددة، ومخالفة الاجراءات الإحترازية، وغلق 6 محال تجارية لمخالفتهم مواعيد الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما تم تحرير 22 محضر إشغال طريق، وتحرير 13 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامات.

الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
غلق وتشميع مقاهي
غلق وتشميع مقاهي
غلق وتشميع مقاهي
غلق وتشميع مقاهي
غلق وتشميع مقاهي
غلق وتشميع مقاهي
غلق وتشميع مقاهي
غلق وتشميع مقاهي
غلق وتشميع مقاهي
غلق وتشميع مقاهي
غلق وتشميع مقاهي
غلق وتشميع مقاهي
غلق وتشميع18 منشأة تجارية الالتزام بالاجراءات الاحترازية بالفيوم

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