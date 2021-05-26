غلق وتشميع 18 منشأة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالفيوم

غلق وتشميع 18 منشأة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالفيوم
واصل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جولاته لمتابعة التزام المنشآت التجارية، بمواعيد الغلق المقررة، التي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذا متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والااحترازية.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ الليلية شملت تفقد عدد من المناطق لافتاً أنه خلال الجولة تم رصد وجود أحد الكافيهات بمنطقة دله يعمل بعد أوقات العمل المقررة، لافتاً أن المحافظ وجه رئيس المدينة بغلق وتشميع المقهى لمخالفة قرارات مجلس الوزراء.
وأضاف أنه خلال الجولة االتقى المحافظ بعدد من المواطنين، مناشداً إياهم بسرعة التسجيل لتلقي لقاح كورونا حفاظاً على سلامتهم، موجهاً بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامات.
وفي ذات السياق، شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الفيوم، حملة مكبرة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية والمواصلات العامة، وكذا مواعيد الغلق المقررة بمركز ومدينة الفيوم، لافتاً أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 4 مقاهي بقرية الاعلام التابعة لمركز الفيوم، وغلق وتشميع مقهى بموقف ابشواي بمنطقة الصوفي، لتقديم الشيشة للمواطنين بالمخالفة، وعدم الالتزام بمواعيد الغلق المقررة.
وفي مركز سنورس، شنت الأجهزة التنفيذية حملة مكبرة مساء أمس بالتعاون مع قوات الشرطة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الااحترازية بالمقاهى والمطاعم والمحال التجارية ووسائل المواصلات، وكذا رفع الإشغالات من حرم الطرق العامة لتيسير حركة المرور والسير، بشوارع مدينة سنورس وقريتي منشأة طنطاوي، وبني عتمان، أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 3 مقاهي لتقديم الشيشة لروادهما بالمخالفة، وعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية، كما تم رفع 50 حالة إشغال من الطرق والشوارع العامة بمدينة سنورس.
وفي مركز يوسف الصديق قاد المحاسب كمال سلومه رئيس المركز، حملة مكبرة مساء أمس، بالتعاون مع قوات الشرطة، بشوارع مدينة يوسف الصديق والقرى التابعة، وأسفرت الحملات عن تحرير 10 مخالفات لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، ورفع 35 حالة اشغالات من الطرق والشوارع لتيسير الحركة أمام المارة.
وفي مركز طامية، قاد ياسر جمعة رئيس المركز، حملة أسفرت عن غلق 3 مقاهي لعدم الالتزام بمواعيد الغلق المحددة، ومخالفة الاجراءات الإحترازية، وغلق 6 محال تجارية لمخالفتهم مواعيد الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما تم تحرير 22 محضر إشغال طريق، وتحرير 13 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامات.