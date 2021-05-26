وزير التموين يفتتح أول مجمع للخدمات الحكومية ببورسعيد غدًا

يفتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، غدًا الخميس، برفقة إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وأيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، أول مجمع خدمات حكومية شامل (سجل تجاري ومراكز لخدمة المواطنين على بطاقه الدعم ومركز خدمة ذوي الهمم) بمدينة بورسعيد.

وأكد أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن زيارة الدكتور على المصيلحي وزير التموين لمحافظة بورسعيد غدا تأتي في إطار إستراتيجية الوزارة لتطبيق نظام التحول الرقمي والتي بدأت في بورسعيد.

وقال إن الوزير سيفتتح أول مجمع للخدمات الحكومية الشامل في بورسعيد والذي يعمل بشكل كامل بنظام التحول الرقمي، ويضم جهاز حماية المستهلك والسجل التجاري والدمغة الموازين وبطاقات التموين حيث تقدم الخدمات من خلال 10 شبابيك للجمهور.

وأضاف أنه تم اختيار محافظة بورسعيد كمرحلة أولى لأنها الأكثر استجابة لتطبيق النظام وتم تشغيل النظام تجريبيا وأثبتت التجربة نجاحها.

وكما تشمل جولة الوزير زيارة أحد مطاحن الدقيق وصوامع تخزين القمح والسوق .

المكتب النموذجي المميز لخدمات التموين ببورسعيد



كان قد شهد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، واللواء عبد الله أحمد منتصر رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللواء إبراهيم مكى المشرف العام على أفرع جهاز حماية المستهلك لمدن القناة، التشغيل التجريبى للمكتب النموذجي المميز لخدمات التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد كأول مركز من نوعه على مستوى الجمهورية.

ويضم 13 شباك خدمة فى مجالات كل من ( السجل التجاري - بطاقة التموين الذكية - الدمغة والموازين - حماية المستهلك ).

ويضم المركز صالة انتظار مجهزة بخدمة النداء الآلى بالإضافة إلى تركيب أجهزة تكييف وأجهزة كمبيوتر تواكب التطوير بكل ما له من مميزات ليصبح خدمة متميزة تقدم للمواطنين بسهولة ويسر ويقدم المزيد من الارتقاء بالأداء بما فيه مصلحة المواطن والعمل على حل كافة المشاكل والمعوقات أثناء تأدية الخدمة.

كما يتيح جميع خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية الخاصة ببطاقة التموين الذكية من حيث تصنيف الخدمات والمتمثلة "بدل التالف والفاقد وخصم أفراد وإضافة أفراد واستخراج بطاقة فصل اجتماعى "طلاق" أو زواج، فضلا عن استخراج بطاقة تموينية لأول مرة لمن تنطبق عليه الشروط ويستقبل أيضًا نقل بطاقة تموينية من محافظة إلى أخرى أو إلغاء بطاقة فى حالة رغبة المواطن.