لايزال يتصدر مؤشر محرك جوجل البحث عن رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14، للتقديم في الوحدات السكنية لمحدودي الدخل على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك وفقًا للشروط التي أعلنت عنها وزارة الاسكان طبقاً لصندوق التمويل العقاري في كراسة الشروط المعلن عنها.

وفي هذا الصدد ترصد "الدستور" في السطور التالية رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي الاعلان 14، خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي عبر الرابط الرسمي لوزارة الإسكان.

رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي الاعلان 14



وأتاحت وزارة الإسكان للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14، الاستعلام عن طريق عدة جهات أولها من خلال الدخول إلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي يمكن إرسال كافة الاستفسارات عليها، ويمكن زيارتها.

أو عن طريق الاتصال علي الأرقام الأتية، ( الخط الساخن وهي 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول و 090071117 من أي خط أرضي).

كما يمكن الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى الاعلان 14 عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الإسكان، وتسجيل الرقم القومي في المكان المخصص له ثم الاستعلام من هنا.



خطوات تقديم تظلم شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان 14



ويمكن للمواطنين تقديم تظلمات خاصة بشقق الاسكان الاجتماعي للإعلان 14 عن طريق الخطوات التالية:

-تسجيل الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي التظلمات.

-تسجيل المواطن الرقم القومي الخاص به، ثم تقديم التظلم.

-ضرورة استيفاء البيانات والمستندات اللازمة للتقديم، ثم اضغط إرسال.

وبمجرد الانتهاء من تسجيل كافة البيانات المطلوبة، ستقوم الجهات المختصة التظلمات وتنشر نتيجتها بعد مدة زمنية من غلق باب التظلم.

كما يسمح للمتقدمين بعمل التظلمات في حالة استيفاء واستكمال المستندات أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز "في حالة عدم التوقيع عليهما عند التقديم".

كما حددت وزارة الإسكان من خلال الإعلان الرابع عشر لشقق الاسكان الاجتماعي، عشر أماكن الوحدات السكنية للمواطنين على النحو التالي:-

1 - حدائق العاصمة.

2 - بدر.

3 - حدائق أكتوبر.

4 - أسوان الجديدة.

5 - المنيا الجديدة.

6 - قنا الجديدة.

7 - العاشر من رمضان.

8 - السادات.

9 - سوهاج الجديدة.

10 - العبور الجديدة.