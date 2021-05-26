الأربعاء 26 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14

الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي

لايزال يتصدر مؤشر محرك جوجل البحث عن رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14، للتقديم في الوحدات السكنية لمحدودي الدخل على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك وفقًا للشروط التي أعلنت عنها وزارة الاسكان طبقاً لصندوق التمويل العقاري في كراسة الشروط المعلن عنها.

وفي هذا الصدد ترصد  "الدستور" في السطور التالية رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي الاعلان 14، خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي عبر الرابط الرسمي لوزارة الإسكان.

رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي الاعلان 14
 

وأتاحت وزارة الإسكان للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14، الاستعلام عن طريق عدة جهات أولها من خلال الدخول إلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي يمكن إرسال كافة الاستفسارات عليها، ويمكن زيارتها.

أو عن طريق الاتصال علي الأرقام الأتية، ( الخط الساخن وهي 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول و 090071117 من أي خط أرضي).

كما يمكن الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى الاعلان 14  عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الإسكان، وتسجيل الرقم القومي في المكان المخصص له ثم الاستعلام من هنا.


خطوات تقديم تظلم شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان 14 
 

ويمكن للمواطنين تقديم تظلمات خاصة بشقق الاسكان الاجتماعي للإعلان 14 عن طريق الخطوات التالية:

-تسجيل الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي التظلمات.

-تسجيل المواطن الرقم القومي الخاص به، ثم تقديم التظلم.

-ضرورة استيفاء البيانات والمستندات اللازمة للتقديم، ثم اضغط إرسال.

وبمجرد الانتهاء من تسجيل كافة البيانات المطلوبة، ستقوم الجهات المختصة التظلمات وتنشر نتيجتها بعد مدة زمنية من غلق باب التظلم.

txt

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14

txt

تبدأ 4 يوليو.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي ببني سويف الجديدة

txt

رابط وزارة الاسكان الاجتماعى.. استعلام عن حالة الطلب تقديم طلب وحدة سكنية

كما يسمح للمتقدمين بعمل التظلمات في حالة استيفاء واستكمال المستندات أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز "في حالة عدم التوقيع عليهما عند التقديم".

كما حددت وزارة الإسكان من خلال الإعلان الرابع عشر لشقق الاسكان الاجتماعي، عشر أماكن الوحدات السكنية  للمواطنين على النحو التالي:-
1 - حدائق العاصمة.

2 - بدر.
3 - حدائق أكتوبر.
4 - أسوان الجديدة.
5 - المنيا الجديدة.
6 - قنا الجديدة.
7 - العاشر من رمضان.
8 - السادات.
9 - سوهاج الجديدة.
10 - العبور الجديدة.

الوحدات السكنية الإسكان الاجتماعى شقق الاسكان الاجتماعي خطوات الإستعلام عن شقق الإسكان الإجتماعي الاسكان وزارة الإسكان تقديم تظلم شقق الاسكان الاجتماعي شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان 14 الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي

الأكثر قراءة

«الصحة» تشدد على اتباع الإجراءات الوقائية فى أماكن العمل للحد من كورونا

أول تعليق من جامعة الإسكندرية على واقعة «تهنئة أستاذ العلوم»

«بنمثل عليها وقلعنا الأسود».. رامى رضوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

كهوف قديمة.. مصدر يوضح حقيقة تشققات التسريب الزيتي بالغردقة

حقيقة انتشار أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بالأسواق

جنود إثيوبيون فى القضارف يطلبون اللجوء للسودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعي

الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

ماجد حبته

جولة بلينكن.. محطتان ناقصتان

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنود النيل.. حُماة النيل

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرابح الأكبر .. كيف استفاد نتنياهو "سياسياً" من حرب غزة؟

دعوة الرئيس الإسرائيلي لزيارة الولايات المتحدة

عدوان الاحتلال متواصل: شهيد و16 معتقلًا واستيلاء على آلاف الدونمات اليوم