إصابة 48 شخصا في تصادم سيارة نقل بأخرى في القاهرة الجديدة

أصيب 48 شخصًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر حادث سير وقع صباح اليوم الأربعاء، بسبب تصادم سيارة نقل "تريلا" بحافلة نقل "عمال" في منطقة القاهرة الجديدة.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة، بلاغا يفيد بوقع حادث مروري أمام حي مجلس الوزراء وحدوث إصابات، حيث أسفر عن مصرع شخصين واصابة 48 آخرين بجروح وكدمات وسحجات وكسور، وتعطلت الحركة المرورية بالطريق، بعد تناثر حطام السيارات على جانبيه.

وعلى الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة للمرور، وتم الدفع بسيارتين “ونش” لنقل السيارات المحطمة، والدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين، إلى مستشفى السلام ومستشفى الشروق ومستشفى البنك الأهلي لتلقي العلاج اللازم.

ويقوم رجال المرور بإزالة حطام السيارات المهشمة، لعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.

في سياق منفصل، كان شهد طريق طنطا قطور حادث اصطدام سيارة ميكروباص بعربة كارو، مما أدى إلى وقوع 5 إصابات وتوقف حركة المرور.

وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وعربة كارو أمام مول طنطا بطريق طنطا قطور أسفر عن إصابة كلا من: وردة أحمد عبد العاطي٣٠ سنة مصابة اشتباه كسر عمود فقري، ومريم عبد اللطيف منصور ١١ سنة مصابة كدمات وجروح متفرقة بالجسم . تامر بكر إسماعيل . ٤٠ مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وشتباه كسر عمود فقري واشتباه كسر بالساق والذراع الأيمن، وعبد اللطيف على منصور ٤٢ سنة مصاب اشتباه كسر بالضلوع وشتباه كسر بالساق اليمنى.

وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعي بطنطا للعلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق، والتي قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان؛ لسماع أقوالهم في الواقعة، واستكمال التحقيقات.