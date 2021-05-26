داخل غرفة المداولة.. بدء محاكمة المتهمين في «فساد المليار دولار»

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامي زين الدين، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة المتهمين في قضية فساد المليار دولار داخل غرفة المداولة حيث تغيب المتهمين .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي، و محمد محمد محي الدين، و كامل سمير كام، وأمانة سر شريف محمد علي و محمد فاروق.

- تفاصيل أمر الإحالة

وكان النائب العام، أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الملياردولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن للبترول" وتهريبها إلى دولتين، وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول "م. م. ا" نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراى أوشن" بتحويل عدة مبالغ من حساب شركتة لبنكين بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.

- دور المتهم الثاني



كما أثبتت التحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك خصيصا، ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك عربي بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.

من جانبها كشفت اللجنة المشكلة من نيابة الأموال العامة، لكشف حقيقة القضية وفحص أوراق القضية، عددا من الوقائع، بينها حصول المتهمين الأول والثانى على مبالغ من حساب شركة «تراى أوشن بلغت 18 مليون و585.543 ألف دولار دون وجه حق، وأسفر الفحص عن تحويل المتهمين مبلغ 163 مليونا و295.170 ألف دولار، ومبلغ 5 ملايين و400 ألف يورو، أى حسابات أشخاص وشركات أخرى دون بيان بسبب تحويل تلك المبالغ لهم، كما أسفر الفحص عن قيام المتهمين بتقديم كشوف حساب مصطنع وإعداد ميزانية شركة «تراى أوشن» خلال عامى 2012، 2013.