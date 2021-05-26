صدمته سيارة نقل.. الاستعلام عن الحالة الصحية لطفل أصيب في رأسه بالمعصرة

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، بالاستعلام عن الحالة الصحية لطفل أصيب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر اصطدامه بسيارة نقل مع سيارة والده في منطقة المعصرة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان طفلا قد أصيب بجروح في الرأس، عقب اصطدام سيارة نقل ثقيل بسيارة والده، ولاذت بالفرار بطريق أوتوستراد المعصرة، و تلقى رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بورود إشارة من مستشفى السلام الدولي بوصول "م. أ. ع"، 6 سنوات، مصابا في رأسه بخدوش وبجروح.

- تفاصيل الواقعة

وبالاتصال بوالد المصاب "أ.ع. ع"، 33 سنة، صاحب شركة أدوية، مقيم امتداد 15 مايو مجاورة 3، أفاد بأنه صباح أمس، وأثناء قيادته السيارة ملكه، بالأوتوستراد اصطدمت به إحدى السيارات النقل الثقيل، ما أدى إلى تهشم زجاج الباب الأمامي الأيمن، وحدثت إصابة نجله، وفرت هاربة غير معلوم عنها أي بيانات، وأفاد بإصابة نجله بجرح برأسه وحالته مستقرة ورفض تحرير محضر، وتم إخطار اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، أمر بتحرير المحضر رقم 2011 جنح المعصرة.

- اصطدام ميكروباص بعربة كارو في قطور

كان شهد طريق طنطا قطور حادث اصطدام سيارة ميكروباص بعربة كارو، مما أدى إلى وقوع 5 إصابات وتوقف حركة المرور.

وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وعربة كارو أمام مول طنطا بطريق طنطا قطور، أسفر عن إصابة كلا من ورده أحمد عبد العاطي، 30 سنة، مصابة اشتباه كسر عمود فقري، و مريم عبد اللطيف منصور، 11سنة، مصابة بكدمات وجروح متفرقة بالجسم ، و تامر بكر أسماعيل،40 سنة، مصاب اشتباه مابعد الارتجاج وشتباه كسر عمود فقري واشتباه كسر بالساق والذراع الأيمن، و عبد اللطيف على منصور، 42 سنة، مصاب اشتباه كسر بالضلوع وشتباه كسر بالساق اليمنى.

وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعي بطنطا للعلاج وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق