تشكيل لجنة فنية لفحص تصادم 3 عربات بضائع وسيارة بمحطة الخانكة

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة فنية وهندسية لفحص واقعة حادت تصادم 3 عربات بضائع بمحطة قطار الخانكة، بسيارة ملاكي كانت تمر من مزلقان أبوزعبل داخل حوش محطة أبوزعبل وتحديد المتسبب في الحادث والخسائر الناتجة عنه وتبين إحداث إتلاف بالسيارة دون وقوع إصابات بشرية.

- تفاصيل الواقعة

كان اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية،قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بانحدار 3 عربات قطار بضائع كانت بالمخزن، تحركت فجأة بسبب فك «التعشيقة» الخاصة بها، ما تسبب في التصادم بسيارة ملاكي، دون خسائر بشرية، وجارٍ حصر التلفيات بالسيارة دون تعطل في حركة القطارات على خط الشرق أو ثمة تداعيات.

وشهدت محطة أبوزعبل التابعة لهيئة السكة الحديد واقعة انحدار داخل حوش المحطة، ما أدى إلى تحرك ثلاث عربات بضائع من نوع الصهاريج المستخدمة في نقل السولار لمسافة تجاوزت 800 متر؛ ما أدى إلى اصطدامها بإحدى السيارات أثناء عبورها من مزلقان أبوزعبل.

- خفير المزلقات لم ينتبه لانحدار العربات

أوضح المصدر أن خفير المزلقان لم ينتبه إلى انحدار الثلاث عربات؛ ما أدى لاصطدامهما بسيارة ملاكي والمسير بها لمسافة 400 متر خلف المزلقان دون وقوع أي إصابات بين المواطنين، مشيرًا إلى تهشم السيارة من الجانب الأيسر نتيجة الاصطدام.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بفحص الواقعة وطلب تحريات المباحث وحصر التلفيات.

- تصادم قطار وجرار زراعي في الدقهلية

في سياق منفصل ، لقى سائق مصرعه، اليوم الأربعاء، فى حادث تصادم بين قطار المنصورة المطرية وجرار زراعي أثناء عبوره من معبر غير قانونى على خط السكة الحديد بين قريتي شاوة وسللنت التابعتين لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بحدوث تصادم بين قطار وجرار زراعي على شريط السكة الحديد بين قريتي شاوة وسللنت التابعتين لمركز المنصورة.

وانتقل على الفور ضباط المباحث ومسؤولي السكك الحديدية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور (م. ع. ف)، 58 عاما، من قرية شاوة بجرار زراعي شريط السكة الحديد من معبر غير قانوني، بين قريتي شاوة وسللنت واصطدم به القطار رقم 207 المنصورة المطرية.

وأدى ذلك إلى تحطم الجرار الزراعي ووفاة قائده، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة، وجار إزالة آثار الحادث وفحص القطار لإعادة حركة السير مرة أخرى، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.