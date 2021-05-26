الأربعاء 26 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت بعد الزيادة اليوم الأربعاء 26 يونيو 2021

الحديد
الحديد

أدت زيادة أسعار الحديد من خلال مصنعي الحديد و التسليح والاسمنت والذي يعتبر العنصر الرئيسي لقطاع  التشييد والبناء والعقارات، خلال الشهر مايو 2021 الجاري لحالة من الارتباك بين العاملين بالقطاع التطوير العقاري وحتى أذرع المقاولات وحيث أن السوق يعاني من بعض المضطربات ، وتباينت خطط كل الشركات فى مواجهة هذه الظاهرة، ما بين اللجوء لتخزين كميات من الحديد فى فترة انخفاض الأسعار لتفادى تضررهم من الارتفاع المفاجئ لها، أو الاتجاه لإعادة دراسة تلك الزيادة على سعر البيع النهائى.

اسعار الحديد اليوم بعد الزيادة

وفي حالة من الضربات المستمرة تسود القطاع العقاري، بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار الحديد موضحاً أن السوق العقاري يعاني تذبذب حركة المبيعات للوحدات السكنية، وتوقع البعض تنشيط حركة السوق خلال الفترة المقبلة وزيادة الطلب على الحديد بعد طرح شروط البناء الجديدة في عدد من المدن ما يدفع مستثمري العقارات إلى تنشيط أعمالهم مجددا بعد توقف دام عدة شهور ، توقع بعض خبراء القطاع التطوير العقاري أن القطاع سيشهد ارتفاعاً بأسعار الوحدات السكنية بنسبة قد تصل 20% فى معظم المناطق السكنية . 

ترصد الـ«الدستور» اسعار الحديد والاسمنت والطوب والرمل خلال التعاملات اليوم الأربعاء 26 مايو 2021

أسعار الحديد اليوم الأربعاء بعد الزيادة 

- سجل سعر طن حديد عز بقيمة 14600 جنيه

- بلغ سعر طن حديد بشاى بقيمة  14500 جنيه

-سجل  سعر طن الحديد  المصريين 14500  جنيه

-بينما بلع سعر طن حديد المراكبي بـ 14300 جنية 

-وصل سعر طن  العتال بنحو 13450 جنية     

-جاء سعر طن حديد المعادي بـ 13300 جنية 

-بينما بلغ سعر طن حديد السويس للصلب 14500 جنية. 

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«الحديد والصلب المصرية» تطلب من البورصة إيقاف التداول على أسهمها

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أسعار الأسمنت والحديد اليوم الثلاثاء 25_5_2021

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«الشيوخ» يوافق على تعديل رسوم الأسمنت والحديد لصالح نقابة المهندسين

أسعار الأسمنت اليوم الاربعاء 

واستقرت أسعار الأسمنت بين 675-800 جنيه سعر أرض المصنع وبين 750-850 جنيها للمستهلك

 الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع. 

 الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها تسليم أرض مصنع. 

وأسعار الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن. 

 وسجل الطوب 750-950 جنيه للألف طوبة 

وجاء سعر الرمل يتراوح بين 60-100 جنيه للمتر.

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