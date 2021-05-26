الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

مجلس جامعة الأزهر يشيد بمبادرة الرئيس لإعمار غزة

الدكتور محمد المحرصاوي
الدكتور محمد المحرصاوي

أشاد  مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، في اجتماعه اليوم الأربعاء، بمبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة إعمار غزة وتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار مبادرة مصرية لصالح إعادة الإعمار في قطاع غزة، وقيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وأعلن مجلس الجامعة دعمه الكامل لجهود الدولة المصرية في هذا الإطار؛ من خلال تسخير جميع إمكانات جامعة الأزهر (قطاع المستشفيات الجامعية - قطاع كليات الهندسة - قطاع كليات الصيدلة - قطاع التمريض - قطاع الإرشاد النفسي).

وأكد المجلس أن مبادرة رئيس الجمهورية تعد ترجمة عملية تعكس المكانة التي تحتلها القضية الفلسطينية في قلوب جميع المصريين، وتأكيدًا لدعم مصر للقضية الفلسطينية العادلة والمشروعة، وللحق الفلسطيني في استعادة أرضه وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

 وأكد مجلس جامعة الأزهر تضامنه الكامل مع حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ضد الاعتداء الغاشم عليه، كما أكد أن الوقف مع الشعب الفلسطيني في هذه الظروف العصيبة واجب شرعي وإنساني. 

ودعا مجلس جامعة الأزهر المولى -عز وجل- أن يمن على فلسطين وأهلها بنعمة الأمن والأمان والسكينة والاستقرار.
ووجه المجلس خالص الشكر والتقدير لوزارة التخطيط، ولجنتي: الشئون الدينية والأوقاف، والتخطيط بمجلس النواب؛ لجهودهم المخلصة في دعم ميزانية جامعة الأزهر وقطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر.

كما ثمن المجلس جهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإرساله قافلة مساعدات غذائية؛  دعمًا للأشقاء في فلسطين، وأشاد المجلس بالجهود المبذولة في سبيل إعداد وتجهيز قافلة طبية شاملة تضمم جميع التخصصات الطبية والإغاثية بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ لتضميد جراج الأشقاء في فلسطين.

مجلس جامعة الأزهر جامعة الأزهر عمداء جامعة الأزهر مصر الدكتور محمد المحرصاوي

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