عثروا عليهم مخنوقين.. النيابة تحقق في مقتل موظف ونجليه في القليوبية

تباشر النيابة العامة في بنها، بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، التحقيق في العثور على جثة موظف ونجليه مخنوقين من الرقبة داخل منزلهم بقرية ساحل دجوي، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتستمع النيابة إلى أقوال الأم في واقعة مقتل الأطفال، خاصة أنهم لم تكن في المنزل وقت ارتكاب الواقعة، وجرى ضبطها والتحفظ عليها.

- تفاصيل الواقعة

و تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، يفيد العثور على 3 جثث لأب ونجليه مخنوقين داخل منزلهم بقرية ساحل دجوي، دائرة مركز بنها.

و انتقل العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، وتبين أن الجثث لموظف يدعى «حازم ر.ف» ونجليه ح 10 سنوات، وس 12 عامًا، وتبين أنهما مخنوقين بواسطة شريط بلاستيك من الرقبة، وتبين أن الزوجة وأم الأطفال المجني عليهما لم تكن موجود بالمنزل، وتم ضبطها، كما تم نقل الجثث للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف غموض الحادث.

- عقوبة جريمة القتل

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية -أى جناية القتل العمد- بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة - المادة 32/2 عقوبات-، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط - المادة 33 عقوبات-.