سلوفاكيا تسجل 132 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنه تم تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في سلوفاكيا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 388 ألفا و 986 حالة.

وأوضحت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء - أنه تم تسجيل 5 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و301 حالة.



وأضافت أنه تم توزيع مليونين و411 ألفا و 364 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء سلوفاكيا، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بشكل كامل في البلاد بلغ 759 ألفا و94 شخصا.



إصابات كورونا حول العالم

كما أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 167.8 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 167 مليونا و 849 ألف حالة.



كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 486 ألف حالة.

لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليار و 711 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.