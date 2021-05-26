454 إصابة بكورونا في إسرائيل و أرمينيا و تايوان

سجلت وزرات الصحة في تايوان إسرائيل وأرمينيا فيما يقرب من 454 اصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) خلال الـ 24 ساعة الماضية



أرمينيا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 222 ألفًا و269 إصابة.

وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت وكالة أنباء (أرمنبرس) الأرمينية اليوم الأربعاء - أن هناك 323 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 211 ألفًا و 957 متعافيًا.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 4411 وفاة بينها 1079 حالة توفيت لإصابتهم بأمراض أخرى.



إسرائيل

سجلت إسرائيل، اليوم الأربعاء، 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست"، أنه لم تسجل حالات وفاة جديدة؛ لتظل حصيلة الوفيات 6 آلاف و406 حالات وفاة على مستوى إسرائيل، موضحة وجود 39 مريضا في حالة خطرة ، في حين تم وضع 37 منهم على أجهزة التنفس الصناعي.

تايوان

أعلن مركز السيطرة على الأمراض التايواني اليوم الأربعاء تسجيل 302 حالة إصابة محلية بفيروس كورونا وحالتين لأشخاص قادمين من الخارج.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 11 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.



وتواجه تايوان ارتفاعا في موجة تفش قوية لفيروس كورونا، وقد قررت الحكومة أمس الثلاثاء تمديد العمل بإجراءات الاغلاق المفروضة لاحتواء تفشي الفيروس حتى 14 يونيو المقبل.



وقد قررت السلطات إلزام المطاعم بتقديم خدمة التوصيل للمنازل فقط، كما أغلقت أماكن العبادة للحد من تفشي فيروس كورونا.

كما حظرت السلطات إقامة حفلات الزفاف والمآتم.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات التي سببتها جائحة كورونا أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الأرقام الرسمية المعلنة المنسوبة إلى الوباء.

وأفادت المنظمة، في تقريرها السنوي حول الإحصاءات الصحية العالمية، بأن جائحة كورونا تسببت عام 2020 فى وفاة ثلاثة ملايين شخص سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، في حين تشير الأرقام الرسمية إلى تسجيل نحو 1.8 مليون وفاة.