روسيا تُخصص 70 مليون دولار لتطوير منشأة نووية حرارية

وافق رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، على تخصيص 4.9 مليار روبل “70 مليون دولار” لتطوير وتحديث منشأة "T-15MD tokamak" النووية الحرارية في معهد "كورتشاتوف".

وذكر بيان للخدمة الصحفية للحكومة الروسية، اليوم الأربعاء، أن المبلغ المذكور من المقرر استثماره في الفترة 2021- 2024، مشيرا إلى أن إنفاق هذه الأموال سيكون على تحسين المجمع المذكور ليكون إجمالي مؤشر طاقة التدفئة 11 ميجاوات.

وأضاف البيان "أن هذه الأموال ستنفق أيضا على تحديث معدات التبريد والتشخيص الفيزيائي وأنظمة تداول الليثيوم". وتعد منشأة "T-15MD" نسخة معدلة من مجمع "T-15" النووي الحراري، الذي عمل في معهد كورتشاتوف لمدة 30 عامًا.

يُذكر أن رئيس الحكومة الروسية شارك في إطلاق مجمع "T-15MD" في مايو الجاري، حيث أكد أن استخدام هذا المجمع سيعطي دفعة قوية لصناعات مثل الطاقة وعلوم المواد والطب والصناعة وسيساعد على الاقتراب من حل مشكلة التحكم في الاندماج النووي الحراري.

على جانب آخر، سجلت روسيا 8 آلاف و373 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد منذ بداية الجائحة إلى خمسة ملايين و26 ألفا و168 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، اليوم الأربعاء، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 2416 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ839 حالة إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 744 إصابة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشار إلى تسجيل 406 حالات وفاة جديدة بالفيروس التاجي، منها 62 حالة وفاة في العاصمة موسكو، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 119 ألفا و600 شخص، موضحا أن 9 آلاف و135 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى أربعة ملايين و642 ألفا و90 شخصا.