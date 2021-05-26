73 ألفًا و453 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البرازيل 

أعلنت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، تسجيل 73 ألفًا و453 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البرازيل، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 16 مليونًا و194 ألفًا و209 حالات.

وأفادت الجامعة- حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- بأنه تم تسجيل 2173 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 452 ألفا و31 حالة.

وأضافت أنه تم توزيع 55 مليونا و907 آلاف و165 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء البرازيل.

وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس بشكل كامل في البلاد بلغ 15 مليونًا و545 ألفًا و747 شخصًا.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.