جامعة عين شمس: تطبيق الإجراءات الاحترازية استعدادا لامتحانات «التيرم الثانى»

استعرض مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة عين الشمس برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الإجراءات الاحترازية التي قام بها القطاع من خلال كلياته المختلفة استعدادا لاستقبال أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، في ظل الظروف الاستثنائية الخاصة بجائحة كورونا.

كما استعرض المجلس المواعيد المبكرة لبداية الامتحانات وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات مع التأكيد على انتهاء الامتحانات قبل منتصف يوليو 2021، والتنويه عن الجاهزية القصوى للجنة إدارة الأزمات واستعداد الإدارة العامة للشؤون الطبية والمستشفيات والجهاز الطبي بالكامل لاستقبال أعمال الامتحانات بمراعاة الإجراءات الاحترازية سواء بالكليات أو بالمدن الجامعية.

ووجه المجلس بضرورة العمل وفقا لمنظومة الكنترولات الإلكترونية التي يتضمنها نظام UMS، لمواكبة تطورات المرحلة الحالية والمستقبلية في ظل ظروف الجائحة العالمية، وبما يضمن أعلى معايير الدقة والسرعة في إعداد وإظهار النتائج بكل شفافية ويسر وبما يتوافق مع طبيعة كل نظام دراسي، مع توجيه الشكر لكلية الحاسبات و المعلومات القائمة على ميكنة الجامعة وإعداد الكنترولات الإلكترونية، مشيداً بجهودها بدقة إنجازه.

وفي هذا السياق، شدد المجلس على انتظام وسرعة أعمال الكنترولات والتصحيح والرصد بما يضمن إنهاء أعمال التصحيح في الوقت المناسب بحد أقصى منتصف يوليو.

وتناول المجلس آليات وضوابط قبول أعذار الطلاب بما فيه مصلحة الطالب وبما لا يخل بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وسير العملية التعليمي، مع توضيح آلية قبول عذر التخوف من كورونا وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات السابق إرسالها للكليات.

وأكد المجلس على اعتزام بدء أعمال لجان التعاون بين الأقسام المتشابهة بين الكليات المختلفة وفقا لنصوص القانون، بما يدعم أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين الكليات تحت إشراف رئيس المجلس.

واعتمد المجلس مقترح لائحة كلية الإعلام الرقمي الجديدة تمهيدا لبدء العمل بها في العام الجامعي الجديد، مع التنويه عن جهود القطاع المبذولة لدعم اللجنة المشكلة للبدء بكلية الطب البيطري بالعام الجديد.

كما تم استعراض اللجان المشكلة لدراسة مجموعة من البرامج المميزة المقترح البدء بها بالعام الجامعي الجديد لضمان توافقها مع احتياجات سوق العمل.

واستعرض المجلس جهود الجامعة ممثلة في كلية التجارة في دعم أبنائها الطلاب المتميزين من خلال المشاركة في منحة مؤسسة ساويرس التي تقتضي قضاء عام دراسي كامل بجامعة شيكاغو، وفقا للاتفاق المبرم بين الجامعة وجامعة شيكاغو التي تتيح التبادل الطلابي، بما يؤكد دور الجامعة البارز في دعم أبنائها الطلاب.

واختتم المجلس أعماله بمناقشة ما يلزم من الكليات وكنترولاتها من إجراءات استباقية تمهيدا لتخريج الدفعة القادمة في ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة.