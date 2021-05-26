«السياحة العالمية» تطلق مبادرة لاختيار أفضل قرية سياحية تراثية

أطلقت منظمة السياحة العالمية اليوم، مبادرة "أفضل القرى السياحية"، بهدف تشجيع وتحديد القرى الملتزمة بتعزيز والحفاظ على تراثها الثقافي والتنمية المستدامة والتي تحافظ فيها السياحة على الثقافات والتقاليد وتحتفل بالتنوع وتوفر الفرص وتحمي التنوع البيولوجي، بالتزامن مع افتتاح المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية بالشرق الأوسط في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأكد الدكتور سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، ـن المبادرة تهدف للبحث عن أفضل الأمثلة للقرى الريفية التي تسخر قوة السياحة لتوفير الفرص وحماية مجتمعاتها وتقاليدها وتراثها المحلي، وسوف تحدد المبادرة القرى التي تتبع مناهج مبتكرة وتحويلية للسياحة في المناطق الريفية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs).

وأضاف البطوطي، أن ذلك من خلال رؤية جعل السياحة قوة إيجابية للتحول والتنمية الريفية ورفاهية المجتمع، تهدف مبادرة "أفضل القرى السياحية من قبلمنظمة السياحة العالمية" إلى تعظيم مساهمة القطاع في الحد من التفاوتات الإقليمية ومكافحة هجرة السكان من الريف إلى المناطقالحضرية، والسعي إلى تعزيز دور السياحة في تقييم وحماية القرى الريفية جنبا إلى جنب مع الطبيعة وأنظمة المعرفة والتنوع البيولوجيوالثقافي والقيم والأنشطة المحلية.



من جهته، قال زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية: "يمكن للسياحة أن تكون محركا للتغيير الإيجابي للمجتمعات الريفي ةفي جميع أنحاء العالم، ونريد التعرف على تفرد كل قرية وعرض أفضل المبادرات لجعل السياحة وسيلة لمستقبل أفضل في المناطق الريفية، وفي الوقت الذي نستعد لاستئناف وتعافي السياحة نعمل على ضمان إشراك الجميع وعدم ترك أي شخص أو قرية خلفنا".



أحمد الخطيب، وزير السياحة السعودي، قال أيضا أثناء افتتاح المكتب الإقليمي للمنظمة في الرياض: "نحن فخورون بأن نكون شريكا لمنظمةالسياحة العالمية في إطلاق هذه المبادرة الهامة، بالنسبة لمجتمعاتنا الريفية تعد السياحة فرصة لمشاركة ثقافتها النابضة بالحياة وطعامها الرائع والضيافة السعودية الشهيرة، مع الاستفادة من الفرص الاجتماعية والاقتصادية التي يوفرها القطاع".



وتتضمن المبادرة 3 محاور هي:

1. تسمية "أفضل القرى السياحية من قبل منظمة السياحة العالمية": سوف تعترف العلامة بالقرى التي تعد مثالا بارزا لوجهة سياحية ريفية ذات أصول ثقافية وطبيعية معترف بها، والتي تحافظ على القيم الريفية والمجتمعية والمنتجات وأنماط الحياة وتعززها، ولديها التزام واضحبالابتكار والاستدامة في جميع جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

2. برنامج ترقية "أفضل القرى السياحية من قبل منظمة السياحة العالمية": سوف يفيد برنامج الترقية عددا من القرى التي لا تفي تمامابمعايير التسمية، وسوف تتلقى هذه القرى الدعم من منظمة السياحة العالمية وشركائها في تحسين عناصر المناطق التي تم تحديدها علىأنها فجوات في عملية التقييم.

3. شبكة "أفضل القرى السياحية من منظمة السياحة العالمية": ستوفر الشبكة مساحة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة والتعلم والفرص. وستشمل ممثلين عن القرى الحائزة على جائزة "أفضل قرية سياحية من منظمة السياحة العالمية" والقرى المشاركة في برنامج الترقية،بالإضافة إلى الخبراء والشركاء من القطاعين العام والخاص المشاركين في الترويج للسياحة من أجل التنمية الريفية.

ويمكن للدول الأعضاء في منظمة السياحة العالمية تقديم ما يصل إلى ثلاث قرى ليتم تقييمها من خلال المبادرة، وسيتم إغلاق باب التقديم في 31 يوليو 2021 والإعلان عن القرى المختارة في أكتوبر 2021 أثناء انعقاد الدورة 24 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في مراكش بالمغرب خلال الفترة من 12 حتى 15 أكتوبر 2021.