يمر بأزمة نفسية.. النيابة تأمر بتشريح جثة عاطل انتحر داخل مسكنه في دار السلام

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الأربعاء، تشريح جثة عاطل انتحر شنقًا داخل مسكنه بسبب أزمة نفسية يمر بها، وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت شهدت منطقة دار السلام واقعة مأساوية بعدما أقدم عاطل على الانتحار شنقا داخل شقته بسبب مروره بأزمة نفسية.

البداية عندما تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا بالعثور على جثة عاطل داخل شقته في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة عاطل في العقد الثالث من العمر، ويرتدي كامل ملابسه، كما تبين وجود آثار خنق حول الرقبة، وكشفت التحريات بأن المتوفي مقيم بمفرده.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق، والتي أصدرت قرارها السابق في الواقعة.

وفي سياق منفصل، كشفت مناظرة نيابة دار السلام الجزئية، لجثة مسن أطلق النار على نفسه عن أنه في العقد السادس من العمر، ويوجد فتحة دخول وخروج في الرأس والوجه نتيجة الانتحار بطلق ناري، مما أسفر عن تهتك في المخ وتوقف وظائف الجسم عن العمل.

كانت النيابة قررت تشريح الجثة؛ لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والتحفظ علي السلاح المستخدم، ومضاهاته بتقرير الطب الشرعي حول ما إذا كان الأداة المستخدمه في الواقعه من عدمه.

واستمعت النيابة إلى أسرة المتوفى الذين أكدوا سمعاهم لصوت طلق ناري من غرفة المتوفى في منتصف الليل ، فأسرعوا إليه ليجدونه ملقى على الأرض والدماء تسيل من رأسه، وتوفي قبل نقله للمستشفى، مؤكدين أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة ، ومكتئب باستمرار.