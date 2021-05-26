الأربعاء 26 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عقب سرقتها.. النيابة تستدعي خفير فيلا الفنانة إلهام شاهين في المنصورية

الهام شاهين
الهام شاهين

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، طلب تحريات المباحث حول واقعة سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين في منطقة المنصورية، واستدعاء الخفير المسئول عن حراسة الفيلا لسماع أقواله، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في الفيلا والمحيطة بها.

 اعترافات المتهم 

واعترف المتهم بمحاولة سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين في منطقة المنصورية بمحافظة الجيزة، أمام النيابة العامة، أنه يستخدم أسلوب "التسلق " في جرائم السرقة التي يقوم بها، وأنه كان يسير أمام الفيلا ولفت انتباهة الهدوء وأن الأنوار مطفأة فانتظر ساعة لمراقبة الحركة داخل الفيل، وعندما اطمئن لخلوها، تسلق السور وقفز داخل الجنينة الا أنه فوجئ بالبواب يقوم بالأمساك به وحاول الإفلات منه لكنه لم يتمكن من ذلك.

- متخصص في سرقة المساكن الخالية 

وقال المتهم إنه عقب ذلك وصلت قوة أمنية واصطحبوه لقسم شرطة أكتوبر، واعترف المتهم خلال التحقيقات بأنه مسجل سرقات وجرى إتهامه في العديد من القضايا، وأنه ينفق الأموال المتحصلة من السرقة على سهراته مع أصدقائه وتعاطي المخدرات، وأنه لم يكن يعرف أن الفيلا مملوكة للفنانة المعروفة، وأنه متخصص في سرقة المساكن الخالية من السكان.

 - تفاصيل الواقعة

وأكدت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من الفنانة إلهام شاهين يفيد بتسلق شاب سور الفيلا لسرقتها، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث تحت قيادة العميد علاء فتحي، رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة وأكتوبر، إلى مكان البلاغ، وتمكنت القوات بمساعدة خفير الفيلا من ضبط المتهم.

وتبين من خلال الفحص والتحري أن المتهم سبق اتهامه في قضايا سرقة، وتم التحفظ عليه أخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء،  لاتهامه بمحاولة سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية، حيث حاول المتهم تسلق الفيلا، إلا أن الخفير المعين للحراسة تمكن من ضبطه. تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بمحاولة أحد الأشخاص سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية. بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن عاطل حاول تسلق السور الخاص بالفيلا، وتمكن أحد الخفراء من ضبطه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

استدعاء خفير المنصورية إلهام شاهين الفنانة فيلا

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