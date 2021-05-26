النمسا تسجل 445 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بكورونا

سجلت النمسا، اليوم الأربعاء، 445 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكرت وزارة الصحة النمساوية - فى بيان اليوم - أن اجمالي الإصابات بلغ 642 ألفا و583 حالة ،تعافى منها 625 ألفا و453 حالة بينما توفي 10 آلاف و566 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتواجدين بالمستشفيات بلغ 583 حالة منها 203 حالات في وحدات العناية المركزة.



وفيما يخص اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أوضحت الوزارة أن 4 ملايين و673 ألفا و176 شخصا تلقوا اللقاح حتى الآن.



إصابات كورونا حول العالم

كما أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 167.8 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 167 مليونا و 849 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 486 ألف حالة.

لقاحات كورونا حول العالم



وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليار و 711 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.