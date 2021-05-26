غدًا.. محافظ القاهرة يفتتح أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بشارع العروبة

أعلنت محافظة القاهرة عن افتتاح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مساء غدٍ أعمال تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى بشارع العروبة والتى نفذتها الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة.

وأوضحت محافظة القاهرة في بيان لها أن أعمال التطوير أحدثت نقلة جمالية كبرى تليق بمدخل القاهرة للقادم من المطار حتى ميدان العباسية بطول ٨ كم.

وأوضحت المحافظة أن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة المسطحات الخضراء واللاند سكيب وتركيب انارة لا تسبب تعارض مع السيارات المارة وزيادة الخضرة والنباتات المزهرة وعمل ممرات زخرفية.

كان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قد أشار إلى أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة أنهت أعمال التطوير والتجميل بالمنطقة المحيطة بتمثال رمسيس ضمن أعمال التطوير الجارية بالجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم، والتى تشمل رفع كفاءة المسطحات الخضراء و"اللاند سكيب" والإنارة فى المنطقة الممتدة من نزلة كوبرى المطار حتى ميدان العباسية بطول 8 كم، والتي تكتسب أهمية كبيرة كونها أول ما يقابل السائح بعد خروجه من المطار.

ومن ناحيته أكد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أنه تم الانتهاء من أعمال الزراعة والإضاءة واللاند سكيب بالمنطقة المحيطة بالتمثال والاستعانة بمزروعات لديها مقاومة عالية للتأثر بعوادم السيارات، كما تم تصميم سجادة زخرفية من الحصى أسفل التمثال.

وأضاف "الشرشابي" أن المنطقة المحيطة بالتمثال تتوسط الأعمال الجارية بالجزيرة الوسطى بصلاح سالم، وتم الانتهاء منها فى البداية لوجود التمثال الأثري الذى يمثل نقطة جذب للمترددين على المكان، مشيرًا إلى أنه تم تصميم الإضاءة بصورة آمنة لا تؤثر على حركة المرور ولا تشتت قائدى السيارات وتبرز الشكل الجمالى للتمثال الأثري.

وأكد رئيس هيئة النظافة أن العمل مازال جاريًا فى باقى منطقة الجزيرة الوسطى من كوبرى المطار حتى العباسية، حيث شارفت أعمال الإضاءة فى الكيلو الأول بعد نزلة كوبرى المطار على الانتهاء وجارٍ العمل فى باقي المسار.