مصر تستعيد عرشها في إنتاج قصب السكر وتوقعات بزيادة كبيرة في المحصول

سلطت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية الضوء على بداية فصل الصيف في مصر، حيث يستكمل مزارعو قصب السكر في صعيد مصر حصادهم، وهو مصدر دخلهم الرئيسي في النصف الأول من أي عام.

واستعادت مصر إنتاجها من قصب السكر مرة أخرى بعد أن تراجع لسنوات ما دفع الحكومة لاستيراد قيمة العجز، إلا أن هذا الموسم يشهد طفرة في الإنتاج.

وتعد محافظات صعيد مصر موطنًا لـ 77 في المائة من حقول قصب السكر في البلاد ، ومناخها الحار يجعلها أرضًا مثالية لزراعة هذا المحصول.

وتحظى محافظات مصر الوسطى مثل الفيوم على 15 في المائة من زراعة المحصول، و8 في المائة في محافظات دلتا النيل في شمال مصر.

ويتطلب حصاد قصب السكر عمالة مكثفة، ما يجعله وظيفة موسمية شائعة للعديد من الناس في صعيد مصر الذين يعتمدون عليه لتغطية نفقاتهم طوال فترة الحصاد، والتي تتم عادةً بين ديسمبر ويونيو.

وإلى الجنوب قليلاً من الأقصر، يدير مزارع قصب السكر المحلي سيد المنهول، 62 عامًا، فدانين، أو حوالي 0.8 هكتار، من الأرض التي يزرع عليها المحصول منذ عام 1952.

يشرف على العمليات مع عمه خليفة التهامي البالغ من العمر 84 عامًا ، الذي كان هناك منذ زرع أول ساق قصب السكر.

كل يوم خلال أشهر الحصاد ، يتولى فريق من 10 عمال حصاد كل هكتار من المحاصيل، ويقطعون السيقان الطويلة بالمناجل ويوضعونها في شاحنات كبيرة.

ومن هناك يتم إرسالها إلى إحدى المصافي العديدة في محافظات الصعيد الخمس المتخصصة في صناعة السكر: الأقصر، أسوان، قنا، سوهاج والمنيا.

ويقول المنهول: "خلال ستة أشهر من موسم الحصاد، قمت بتوظيف حوالي 100 موظف مقابل فدانين".

وتابع "يأتي عشرة رجال كل يوم ويقومون بعملهم في اليوم التالي يظهر 10 أشخاص آخرين أحيانًا يكونون هم نفس الرجال، وأحيانًا يأتي رجال جدد".

ووفقا للصحيفة فقد تختلف وظائف العمال، هناك حصادات ، وعمال مكلفون برش المحاصيل بالمبيدات ، وعندما يتم الحصاد ، يأتي آخرون لتطهير الأرض تمامًا حتى يمكن إعادة زرعها ببذور جديدة.

ويتم نقل السيقان المقطوعة إلى إحدى المصافي ووزنها وبيعها.

ويتلقى المزارعون رواتبهم عندما يتم بيع مخزون المصافي ، وهي عملية قد تستغرق شهورًا حتى تنتهي.

ويقول المنهول: "نرسل محصولنا إلى المصفاة وننتظر أحيانًا 10 أو 11 شهرًا لتلقي أرباحنا".

ووفقا للصحيفة، فقد بلغ إنتاج مصر السنوي من السكر المكرر 2.85 طن العام الماضي ، 900 ألف منها من قصب السكر ، والباقي مستخرج من بنجر السكر.

وتحتل حقول قصب السكر في مصر حوالي 360 ألف فدان

وبلغ استهلاك السكر في البلاد العام الماضي نحو 3.2 مليون طن ، تاركا عجزا كانت الدولة تسدّه من خلال الواردات.

ولكن هذا العجز كان يتناقص خلال السنوات القليلة الماضية وسط جهود متزايدة من قبل الحكومة لتعزيز صناعة السكر في البلاد.

وهذا العام ، توقعت وزارة الزراعة الأمريكية أن ينمو معدل إنتاج مصر من السكر بمقدار 75 ألف طن أو 2.6 في المائة في العام 2021-2022.

ويقول المنهول إن المحصول متعدد الاستخدامات وينتج مجموعة واسعة من المنتجات الأخرى.

وتالع : "يمكنك استخراج الكحول منه، وإنتاج الخشب الرقائقي منه، كما صنع دبس السكر منه، وفي النهاية بمكن صنع 24 نوعًا مختلفًا من المنتجات من قصب السكر."

وبينما أثر الوباء على معظم الصناعات في العالم ، يقول المنهول إنه لم يعيق عملياته بأي طريقة رئيسية هذا العام.

وتابع: "شعر الناس في المدينة بآثار الإغلاق ، لكن هنا في الحقول ، لم نتأثر على الإطلاق بالوباء".

وأضاف "الطقس هذا العام لطيف وحار ، مما يعزز نمو قصب السكر ويملأ كل ساق بالكثير من العصير."