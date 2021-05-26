الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير التنمية المحلية: نعمل على تعزيز الأسواق المحلية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي

أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، دعم الحكومة المصرية للانتعاش الاقتصادي من خلال تعزيز الأسواق المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك مع التأكيد على البعد البيئي من خلال الأخذ في الاعتبار الإجراءات المناخية وإدخال شبكة نقل نظيفة متعددة الوسائط للحد من تلوث الهواء.

وتابع شعراوي، في كلمته عبر الفيديو كونفرانس، في الندوة الافتراضية لبحث تعزيز قدرات المدن والحكومات المحلية الأفريقية فى مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا شعراوى، أنه لا شك ان اهتمام اجتماعنا اليوم ببحث الآثار السلبية المترتبة علي الجائحة خاصة علي الموارد المالية ولانفاق الاستثمار للمدن والحكومات المحلية لهو دليل علي الرؤية الواعية للمنظمة القارية والتي تدعم مساعينا من أجل تفعيل خطط حكوماتنا المحلية في مواجهة الجائحة واستدامتها.

وقال الوزير إن الاجتماع سيتيح أيضاً تبادل الخبرات والتجارب في مواجهة الجائحة ومرحلة استعادة الاستقرار المجتمعي والإقتصادي مستقبلاً ، مثمنًا الدور الكبير الذي تقوم به الوكالة الإقليمية لإفريقيا وسيتم تدارس كيفية توجيه دعم لمساندتها وذلك في ضوء الدور الهام الذي تلعبه أنشطة صناديق التنمية المحلية والتي باتت من الممارسات الدولية المتعارف عليها سواء على المستوي القاري أو الدولي، وتسهم في تعزيز قدرات المحافظات بالإضافة الي ما يرد لها من تمويل من المركز.

وأعرب وزير التنمية المحلية عن تطلعه لاستقبال الحضور جميعا مجدداً في القاهرة سواء خلال احتفالية توقيع اتفاقية المقر لمكتب شمال افريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية أو خلال النسخة الثانية لمؤتمر "المدن الافريقية : قاطرة التنمية المستدامة" بالقاهرة بعد نجاح النسخة الاولي التي استضافناها في يونيو 2019.

وكان وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، قد شارك اليوم، عبر الفيديو كونفرانس  فى الندوة التى نظمتها منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية حول موضوع "المدن الأفريقية والحكومات المحلية في مواجهة الوضع الاقتصادي والمالي بعد جائحة كورونا " مع التركيز علي دور الوكالة الإقليمية الأفريقية (ATA)" التابعة للمنظمة.

وزير التنمية المحلية الحكومة المصرية جائحة كورونا الأسواق المحلية

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