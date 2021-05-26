الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ذا ناشيونال»: زيارة بلينكن للقاهرة تأتي لتعزيز وقف إطلاق النار في غزة

بلينكن
بلينكن

أبرزت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية زيارة ويزر الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للقاهرة اليوم الأربعاء، وقالت إن الزيارة تهدف لتعزيز وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي الذي توسطت فيه مصر، والذي أنهى حربًا مدمرة بين إسرائيل وحركة حماس.

ومن المقرر أن يلتقي  بلينكين في القاهرة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ومن المتوقع أيضا أن يلتقي بالملك عبد الله الثاني في عمان في وقت لاحق بعد ظهر اليوم.

وبدأ بلينكين زيارته إلى المنطقة في إسرائيل ، حيث أجرى محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، الذي حذر حماس من أي استئناف للأعمال العدائية.

وقال  بلينكين إن الولايات المتحدة ستلقي بثقلها وراء حشد من الدعم الدبلوماسي للشعب الفلسطيني ، وأن الإدارة تسعى للحصول على 75 مليون دولار من المساعدات التنموية والاقتصادية، مضيفا إن الولايات المتحدة ستدفع أيضا عملية إعادة فتح قنصليتها في القدس التي كانت بمثابة قناة دبلوماسية للفلسطينيين.

وتابعت ذا ناشيونال: خلفت الحرب التي استمرت 11 يومًا بين إسرائيل وحماس ما لا يقل عن 248 قتيلاً في غزة - معظمهم من المدنيين بينهم 66 طفلاً على الأقل - و 12 قتيلاً في إسرائيل ، بينهم طفلان.

وقال بلينكن خلال لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية يوم الثلاثاء ، تعهد السيد بلينكين بأن تقدم واشنطن مساعدات جديدة للمساعدة في إعادة بناء غزة. وأكد أن واشنطن تنوي ضمان عدم استفادة حماس التي تعتبرها منظمة إرهابية من المساعدات الإنسانية.

وأضاف بلينكين: “أقول هذا بصفتي أب”و "لا يوجد طفل سواء كان إسرائيليًا أو فلسطينيًا أو أمريكيًا إحصائيًا. نحن نعلم العواقب الإنسانية عندما يكون للعنف اليد العليا ونحن مصممون على ألا يكون الأمر كذلك".

في غضون ذلك ، قال رئيس وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين ، في مقابلة مع ذا ناشيونال ، إن المجتمع الدولي بحاجة إلى الانخراط في جهود متضافرة لإحياء عملية السلام العربية الإسرائيلية.

وقال فيليب لازاريني ، رئيس الأونروا: "أعتقد حقًا أن تقديم المساعدة الإنسانية لن يكون كافياً لمنع دورة جديدة من العنف في غزة".

 

​وزير الخارجية​ الأمريكي أنطوني بلينكن غزة ذا ناشيونال مصر

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