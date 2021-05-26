محافظ الفيوم: إزالة 32 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

محافظ الفيوم: إزالة 32 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إزالة 32 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بدون ترخيص، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، خلال الـ5 أيام الماضية، مؤكداً على استنفار جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع رجال الشرطة، للتعامل الفوري مع كافة صور التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم تنفيذ 31 إزالة فورية لتعديات بالبناء على الأرض الزراعية بإجمالي مساحة فدان، و8 قراريط، كما تم إزالة حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 7 أسهم من أراضي أملاك الدولة، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.
وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم إزالة 7 حالات تعدٍ بمركز الفيوم، بإجمالي مساحة 20 قيراطاً، وواحد سهم، كما تم إزالة حالتي تعدٍ بإجمالي مساحة 2 قيراط، و12 سهماً، بمركز إطسا، وفى مركز أبشواي تم إزالة 5 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية بمساحة 2 قيراط و16 سهماً.
وفي مركز ومدينة طامية تم إزالة حالتي تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية بإجمالي مساحة 19 سهماً، إضافة لإزالة حالة تعدٍ بالزراعة على أراضى أملاك الدولة بمساحة 7 أسهم، وفى مركز سنورس تم إزالة 9 حالات تعد بالبناء على الأراضى الزراعية بمساحة 6 قراريط.
ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن محافظ الفيوم أكد على أن حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مستمرة بشكل يومي بجميع مراكز وقري المحافظة، جنباً إلى جنب مع حملات النظافة والتجميل لإعادة الوجه الجمالى والحضارى للمحافظة، مشدداً على أهمية متابعة ماتم إزالته لمنع حالات التعدي مرة أخرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وبحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اَليات وإجراءات تشغيل وحدة جراحة القلب المفتوح بمستشفى طامية المركزي، بالتنسيق مع جامعة عين شمس والفريق الطبى بالمستشفى، كما تابع موقف آخر المستجدات لتسجيل المواطنين بياناتهم، ضمن مبادرة المحافظة للتيسير عليهم لتلقي لقاح كورونا من خلال المواقع التى تم تخصيصها بالمدارس ومراكز الشباب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هبه عاطف مدير عام مستشفى التأمين الصحى بالفيوم، ومدير الطب العلاجي والوقائي، ومدير عام الشئون الوقائية بالمديرية.