طلاب الثانوية العامة: تصريحات الوزير عن الامتحانات النهائية أثلجت صدورنا

عبر عدد من طلاب الصف الثالث الثانوي، عن فرحتهم بتصريحات وزير التربية والتعليم الأخيرة، الخاصة بالسماح للطلاب بالدخول للامتحان بالكتاب المدرسي بعد كتابة الملاحظات فيه.

وقال علي محمود طالب بالصف الثالث الثانوي تعليقا على تصريحات وزير التربية والتعليم أمس "جزيل الشكر للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بعدما قرر السماح للطلاب بكتابة ملاحظاتهم التي تعبوا واجتهدوا العام كله للحصول عليها، مؤكدا أنه لن يسمح بأي شكل أن يظلم الطالب المجتهد الباحث ويتساوي مع الطالب الذي لا يضيف لعقله جديدا في أن كليهما يدخل بنفس المعلومات".

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور": "هذا ليس بجديد على الوزير فكلنا نعرف حرصه الدائم على العدل بين الطلاب وأنه لا يرضى بأن يظلم أحدهم و يضيع تعبه".

بينما قالت نهى محمد طالبة بالصف الثالث الثانوي "تصريحات وزير التربية والتعليم أمس أثلجت صدورنا ووضعتنا على الطريق الصحيح بعد التشتت، فقد كنا حائرين لا نعرف الكثير عن الامتحانات، ولكن نناشد الوزير أيضًا أن تكون أسئلة الامتحانات ليست معقدة".

وأضافت خلال تصريحاتها لـ"الدستور": قرار الوزير بمنع دخول الكتاب المدرسي وهو عليه ملاحظات سبب غضب كتير من الطلاب، ولكن بعد التراجع عن الأمر والسماح بالدخول للامتحان بالكتاب المدرسي وبه ملاحظات هدأ من خوف الطلاب.

ويقول ياسين محمود طالب ثالث بالثانوية العامة لـ"الدستور": أكثر ما كان يؤرقني هو انتشار الغش في الامتحانات الأساسية للصف الثالث الثانوي والتي من المفترض أن تبدأ في ٤ يوليو المقبل، ولكن تصريحات الوزير أمس عن آليات منع الغش قد كشفت أنه يوجد خطة محكمة وأمنه .

أبرز تصريحات وزير التعليم

وكان قد أطلق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عدة تصريحات مساء أمس خاصة بامتحانات الثانوية العامة الاساسية في هذا السياق ترصد الدستور أبرزها.

- قررت الوزارة إتاحة دخول "الكتاب الحكومي الخاص بالطالب" سواء كان كتاب الوزارة الرسمي من السنوات السابقة او نسخة مطبوعة منه في امتحانات الثانوية.

- لن نسمح بدخول اوراق اخرى من أى نوع ولن يسمح بدخول التابلت على شبكة الانترنت اثناء الامتحان لأسباب تأمينية تقنية ولتحقيق تكافؤ الفرص مع زملائكم من طلاب المنازل والإعادة والتقسيم وذوي الهمم.

- نحن لم نعمل على منع الغش أثناء الامتحانات التجريبية لأن تكلفته عالية جدا نوفرها للامتحان الرسمي وكذلك الطالب الذي لم ينضج بعد ليعلم أن مصلحته في امتحان تجريبي أن يحاول ويجرب ويعتمد على نفسه ويهدر بنفسه هذه الفرصة فهو الخاسر حقيقة ولن يؤذي غيره في هذه الامتحانات التجريبية.

- الامتحان الرسمي مختلف تماما وسنطبق قانون الغش بحذافيره وغرفة العمليات بها كل الاجهزة الامنية ومن يحاول وقتها فهو من يتحمل نتيجة افعاله.

- بالنسبة كتابة خطوات الحل لبعض مسائل الرياضيات والعلوم، قررت الوزارة تسليم ورقة بيضاء مؤمنة أثناء الامتحانات الالكترونية التي تحتوي أسئلة تتطلب كتابة خطوات لحلها وذلك تيسيرا على الطلاب ويتسلم الطالب الورقة في اللجنة وليس مسموحا الدخول بورق من الخارج.

- توضيح خاص بالقصة والتعبير



بالنسبة للغة "العربية": الامتحان يشمل التعبير والمفردات اللغوية من القصة أما بالنسبة للغة "الإنجليزية": الامتحان يشمل أيضا التعبير بطريقة مبسطة بالإضافة إلى توظيف المفردات والتراكيب اللغوية من القصة.

- عن تعريب الجيولوجيا (مشكلة مزمنة): سوف تنشر الوزارة استبيان لطلاب القسم العلمي كى يختاروا اللغة المفضلة لديهم لامتحان الجيولوجيا وعلى أساس الإجابة سوف يتم إرسال امتحان الجيولوجيا إلى الطالب باللغة التي يفضلها.

- سوف تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بنشر الأسئلة والإجابات الصحيحة لكل مواد الامتحان التجريبي الثاني (بكل اللغات المعتمدة) يوم الأحد القادم الموافق ٣٠ مايو على موقع الوزارة .

- الامتحانات الثانوية النهائية سوف تنعقد، باذن الله، في لجان مجهزة ومؤمنة بالمدارس الحكومية فقط ولن نستخدم الشرائح أو السحابة الالكترونية.

- يجب أن يطمئن أولياء الأمور أنه لا علاقة بأى مشكلة تعترض ابنائهم في مدارس خاصة أو من المنزل او مدارس غير مجهزة بالامتحان النهائي ولا يجب إسقاط هذه التجربة على الامتحانات النهائية.

- اختبرنا الشبكات بالامتحان التجريبي الأول ثم سمحنا باستخدام السحابة في الامتحان الثاني كى يستفيد الطلاب في المدارس غير المجهزة بالاسئلة ولو أننا لن نمتحنهم في هذه المدارس في الامتحان النهائي.

- لن نسمح باستخدام الشبكات لاسباب تأمينية وفنية وسيكون الامتحان في مدارس تم اختبارها بعناية شديدة وبالتالي دعونا نهتم بمحتوى الامتحان فقط ولا ننشغل بالتقنيات.

- سوف نعلن منتصف الاسبوع القادم تفاصيل التجربة الثالثة وجدول الثانوية العامة وكل تفاصيله باذن الله بما في ذلك القرار النهائي المرتبط بالتحسين.

- امتحانات الثانوية العامة بنظام الأسئلة الجديد لجميع الطلاب وسوف تكون الكترونية على التابلت في المدارس المجهزة للطلاب النظاميين ولا علاقة لهذا بمشروع تعديل قانون التعليم من قريب أو بعيد منعا للبلبلة والمزايدات والخلط.