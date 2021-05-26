رسميا.. تصالح المدعين مع الفنان شريف الدسوقي في المطالبة بـ 5 ملايين جنيه

تسلمت المحكمة الاقتصادية،منذ قليل اليوم الأربعاء، طلب تصالح في الدعوى المقامة من إحدى شركات الإنتاج ضد الفنان شريف الدسوقي، لمطالبته بتعويض 5 ملايين جنيه، بسبب تصريحاته التي أدلى بها حول عدم حصوله على كامل أجره في مسلسل «100 وش» الذي عرض في شهر رمضان عام 2020.

وجاء في كواليس الجلسة أن تصالح الطرفين بناء على طلب موكل المنتج شريف زلط، وذلك مراعاة لحالة الفنان الصحية بعد إجراء عملية بتر قدمه بسبب جرح غائر نتيجة إصابته بمرض السكري.

- التنازل بشكل رسمي عن الدعوى

وتم التنازل خلال جلسة تحضيرية في ظل غياب الفنان شريف دسوقي، نظرا لحالته الصحية واحتجازه في مستشفى دار الشفاء، بناء على تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجه على نفقة الدولة، وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لحالته.

وقال هيثم عباس، المحامي، ووكيل شريف زلط، مدير عام إنتاج شركة العدل جروب، إن شركة الإنتاج تنازلت رسميا عن الدعوى المقدمة ضد الفنان نظرًَا للظرف الإنساني الذي يمر به، وأنهم يعلنون دعمهم له لحين تجاوز الأزمة، وتقديمهم لكافة المساعدات له ومساندته، وأنه حاليا جار إثبات التنازل نهائيا في إحدى قاعات المحكمة الاقتصادية لحفظ القضية.

- استكمال علاج الفنان على نفقة الدولة

في سياق آخر، أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه جارِ نقل الفنان شريف دسوقي من أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة، لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة له

وما زالت الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي صعبة، بعد ما تعرض خلال الساعات الماضية لبتر قدمه إثر جرح قديم بسبب معاناته مع مرض السكري الذى يعاني منه منذ سنوات.

- استقرار حالته النفسية بعد قرار الرئيس بعلاجه

وبحسب مقربون للفنان الحالة شريف دسوقي فحالته النفسية استقرت وشعر بالفخر والسعادة عقب علمه باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بحالته الصحية، وتوجيهاته للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتكفلها ورعايتها لعلاج الفنان شريف الدسوقي في أزمته الصحية.

وكان شريف الدسوقي يتردد منذ فترة على المستشفيات من آن لآخر، بشأن علاج قدمه ، حتى نصحه أحد الأطباء بوضعها في مياه البحر، إذ كان يسافر إلى الإسكندرية لقضاء بعض الوقت داخل المياه هناك.

- جائزة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يذكر أن الفنان شريف دسوقى كان قد حاز على جائزة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كما ذاع صيته حينما شارك فى بطولة «مسلسل 100 وش» الذى عرض العام الماضي وحقق نجاحا مبهرا مع الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين.