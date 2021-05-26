الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتحر داخل عشة.. العثور على جثة عاطل في مدينة نصر

الانتحار شنقا
الانتحار شنقا

أنهى عاطل حياته بالانتحار شنقا، اليوم الأربعاء، في دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة.

 

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر، بلاغا بالعثور على جثة عاطل منزل داخل عشة بدائرة القسم.

 

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة عاطل معلقة في حبل داخل العشة المقيم بها المتوفى، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، وبفحص الجثة لم يتم العثور على أي إصابات أخرى.

 

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح ومعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

 

وفي سياق منفصل، كشفت مناظرة نيابة دار السلام الجزئية، لجثة مسن أطلق النار على نفسه عن أنه في العقد السادس من العمر، ويوجد  فتحة دخول وخروج في الرأس والوجه نتيجة الانتحار بطلق ناري، مما أسفر عن تهتك في المخ وتوقف وظائف الجسم عن العمل.

 

كانت النيابة قررت تشريح الجثة؛ لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والتحفظ على السلاح المستخدم، ومضاهاته بتقرير الطب الشرعي حول ما إذا كان الأداة المستخدمه في الواقعه من عدمه.

 

واستمعت النيابة إلى أسرة المتوفى الذين أكدوا سمعاهم لصوت طلق ناري من غرفة المتوفى في منتصف الليل، فأسرعوا إليه ليجدونه ملقى على الأرض والدماء تسيل من رأسه، وتوفي قبل نقله للمستشفى، مؤكدين أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة ، ومكتئب باستمرار.

 

كانت مباحث القاهرة تلقت بلاغًا بانتحار مسن بطلق خرطوش، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "جمال .ح"، 54 عامًا، داخل غرفة نومه وسط بركة من الدماء، وبالفحص تبين إصابته بطلق خرطوش في الرأس، وبسؤال أسرته لم يتهموا أحدًا بالتسبب في وفاته، وأرجعوا السبب لمرور بحاله نفسية سيئة.

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