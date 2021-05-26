الإعلام العالمي يبرز زيارة بلينكن للقاهرة: مصر حليف رئيسي لأمريكا

اهتمت وسائل الإعلام العالمية بإبراز زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، في إطار جولته في الشرق الأوسط، سعيا لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية.

وتأتي زيارة بلينكن، التي تعد الأولى منذ توليه مهام منصبه، بعد نجاح الوساطة المصرية فى الوصول إلى هدنة بقطاع غزة، ما وضع القاهرة في محور الاهتمام الأمريكي لمعالجة القضية الفلسطينية.

وتتناول الزيارة عددًا من الملفات العاجلة، منها: تثبيت الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية ودفع الجهود لإعادة إعمار قطاع غزة وتعزيز العلاقات المصرية الأمريكية، ومناقشة مستجدات القضية الليبية، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الدولة الليبية ودفع جهود إخراج الميليشيات والمرتزقة، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن تطورات أزمة مفاوضات سد النهضة المتعثرة، والدفع في سبيل التوصل لاتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد ملء وتشغيل السد.

- "أسوشيتد برس": مصر صوت السلام والاستقرار في المنطقة

قالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى مصر تأتي من منطلق أن "القاهرة من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة الذين أبرموا اتفاقيات سلام مع إسرائيل ويعملون في كثير من الأحيان كوسطاء بين إسرائيل والفلسطينيين".

وأشارت الوكالة إلى أن بلينكن وصف مصر بأنها "لاعب أساسي في محاولة إحلال الهدوء في المنطقة"، مؤكدا أن القاهرة "لعبت دورا حاسما في المساعدة في التوسط لوقف إطلاق النار في فطاع غزة ولطالما كانت صوتا للسلام والاستقرار في المنطقة".

وذكرت الوكالة أن وزير خارجية أمريكا كان ينهي محادثاته في إسرائيل في وقت مبكر الأربعاء قبل مغادرة البلاد متوجها إلى القاهرة في مهمة دبلوماسية، مشيرة إلى أن بلينكن تعهد حينها بـ "حشد الدعم الدولي" لإعادة إعمار غزة المنكوبة، ثم توجه بعدها إلى القاهرة، ما يشير إلى أن مصر في مقدمة الدول التي دائما ما تسعى لإحلال السلام في المنطقة.

وأضافت "أسوشيتد برس" أن مصر نجحت في إنهاء حربًا استمرت 11 يومًا بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بسبب جهودها في التوسط لوقت اطلاق النار والوصول إلى التهدئة في قطاع غزة، فضلا عن سعيها وجهودها الحالية لتثبيت الهدنة، ما يشير إلى الدور الكبير الذي تقوم به مصر في نشر السلام والاستقرار في المنطقة.

ونقلت الوكالة عن بلينكين قوله إن الولايات المتحدة ملتزمة "بإعادة بناء العلاقة مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وهي علاقة مبنية على الاحترام المتبادل"، معربا عن أمله في أن يكون النهج الدولي الناجح في غزة خطوة أولى هامة لهذا المسار. كما اشار الى أنه "من الممكن استئناف الجهود من أجل التوصل الى حل الدولتين" الاسرائيلية والفلسطينية.

- فرانس برس: مصر تلعب دورًا أساسيًا في تثبيت الهدنة وإعادة إعمار غزة

أبرزت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" أهمية زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة، قائلة أن الزيارة تأتي في الوقت الذي يتم فيه تعزيز جهود تثبيت الهدنة في قطاع غزة، بعد ان نجحت مصر في التوسط في الوصول إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع.

ولفتت الوكالة إلى أن بلينكن التقى بالفعل مع قادة إسرائيليين وفلسطينيين لإبداء دعم واشنطن لتثبيت الهدنة التي أنهت 11 يومًا من القصف الإسرائيلي المكثف لغزة، مضيفة أنه بعد محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة، تعهد بلينكن بإعادة بناء العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين من خلال إعادة فتح قنصلية في القدس، فضلا عن تقديم ملايين المساعدات لقطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وتابعت الوكالة الفرنسية أن بلينكن قرر بعد تلك المباحثات التوجه إلى القاهرة ومقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أن يتوجه إلى الأردن لإجراء محادثاته مع الملك عبد الله الثاني، ما يشير إلى أهمية الدور الذي تلعبه مصر في القضية الفلسطينية.

كما أشارت الوكالة إلى أن أهمية الدور المصري انعكس في تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأثنين الماضي، للمرة الثانية في أقل من أسبوع، بحثا خلالهما الأزمة في فلسطين، بالإضافة لمناقشة عدد من الملفات الإقليمية والعلاقات الثنائية.

وذكرت "فرانس برس" أن مصر أرسلت وفودًا إلى كل من تل أبيب وغزة لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، كما تقوم بتنسيق الإغاثة الدولية ومساعدات إعادة الإعمار للأراضي الفلسطينية التي تخضع للحصار الإسرائيلي منذ ما يقرب من 15 عامًا.

وتابعت: "حتى قبل توقف الحرب في غزة، أرسلت مصر سيارات إسعاف إلى غزة لعلاج المصابين والجرحى الفلسطنيين كما فتحت مستشفياتها للجرحي ذو الإصابات الخطيرة"، مشيرة إلى أن مصر لا تزال منذ ذلك الحين ترسل مواد غذائية وإمدادات طبية عبر معبر رفح الحدودي لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

- "إن بي سي": مصر وسيط هام في الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي

سلطت شبكة "إن بي سي" الأمريكية الضوء على زيارة بلينكن إلى القاهرة، قائلة أن الزيارة تأتي من واقع أن مصر كانت من الدول التي أبرمت معاهدة سلام مع إسرائيل منذ عقود طويلة وعملت كوسيط هام في الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

وقالت الشبكة الأمريكية أن مصر نجحت في التوسط في هدنة غزة بعد أن ضغطت إدارة بايدن على إسرائيل لإنهاء عدوانها على الفلسطنيين، مشيرة إلى أن زيارة بلينكن نابعة من سعي الولايات المتحدة إلى "العمل مع الشركاء الإقليميين في جهد دولي منسق لضمان وصول المساعدة الفورية إلى غزة".