الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

لأول مرة.. أشهر مشاهد أوبرا عايدة على مسرح النافورة بدار الأوبرا

أوبرا عايدة
أوبرا عايدة

يحتضن مسرح النافورة لأول مرة مختارات من أشهر مشاهد عرض أوبرا عايدة لفرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى إيمان مصطفى، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الإيطالى إليو أورتشولو، ومشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة، بإشراف مديرها الفنى أرمينيا كامل وكورال أوبرا القاهرة قيادة وتدريب كارمين كولنجلي، ومن إخراج هشام الطلي، وذلك في السابعة مساء يومي الجمعة والسبت 28 ، 29  مايو.

يؤدى الأدوار الرئيسية نخبة من نجوم فرقة اوبرا القاهرة هم السوبرانو إيمان مصطفي في دور عايدة، الباريتون عماد عادل في دور اموناصرو،  الميتزوسوبرانو جولي فيظي بالتبادل مع امينة خيرت في دور أمنيرس ، الباص رضا الوكيل في دور رامفيس ، أسامة جمال في دور الملك ، دينا فاروق في دور كبير الكهنة ، التينور أسامة علي في دور الرسول والتينور الإيطالي داريو دي فييتري في دور راداميس.

المعروف أن أوبرا عايدة للموسيقار الإيطالى العالمى فيردى ووضع نصها الغنائي الإيطالى جيسلا نزوني عن قصة عالم الأثار الفرنسى اوجست مارييت، والتى يخلد خلالها انتصار المصريين على الاحباش حيث يقع قائد الجيش الفرعونى راداميس فى غرام الاميرة الحبشية عايدة بعد اسرها ومحاولة الفرار من حاكم البلاد الذى اكتشف خطتهما وامر بدفن القائد راداميس حياً لاتهامة بالخيانة العظمى لتنتهى الاوبرا باستسلامه فى قبره حيث سبقته اليه عايدة وكتبت خصيصا لتقدم ضمن الاحتفالات بانتهاء حفر قناة السويس وظهرت للنور لاول مرة على مسرح الاوبرا الخديوية فى 24 ديسمبر عام 1871 وتتميز بالديكورات الفخمة التى تعكس عظمة تاريخ مصر وتراثها الحضارى وبالاعداد الضخمة للعارضين والمجموعات كما نال احد مقاطعها الموسيقية الذى يصور لحظة الانتصار ( مارش النصر ) شهرة واسعة ولاقت نجاحاً كبيراً عند عرضها فى مختلف دول العالم.

 

يأتي ذلك ضمن خطة دار الأوبرا المصرية، لنشر المعرفة، ورفع الذائقة الفنية.

مسرح النافورة دار الأوبرا المصرية أوبرا عايدة فرقة أوبرا القاهرة حفلات فنية

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