شباب ورياضة الشرقية تنفذ البرنامج التدريبي لتنمية المهارات الكشفية لأعضاء الجوالة

أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، قامت الإدارة العامة للشباب بالمديرية بالتعاون مع الإدارة العامة للبرامج الكشفية والتطوعية بالوزارة بتنفيذ البرنامج التدريبي لتنمية المهارات الكشفية لأعضاء الجوالة والجوالات، وذلك بمركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الهدف من تنفيذ البرنامج التدريبي هو تنمية معارف ومهارات واتجاهات أعضاء الجوالة والجوالات بالوحدات الكشفية، وخلق بيئة تفاعلية ليكونوا قادرين على تطبيق التقاليد الكشفية وممارسة الفنون والمهارات الكشفية بكفاءة وتوظيف البرنامج الكشفي المتكامل في الوحدة وفهم أساليب وأسس الاتصال الفعال وإدارة اجتماعات الوحدة الكشفية، وكيفية تنظيم مخيم اليوم الكامل وتنمية الموارد الكشفية وربط الحركة بالدور التربوي في تنشئة الشباب والفتيات ليكونوا أجيال صالحة لبناء وخدمة الوطن.

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للشباب بمختلف فئاتهم العمرية لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن ولشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم بالنفع والفائدة.

أشاد محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من مبادرات وأنشطة وفاعليات متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى الشباب وبناء شخصية متكاملة لهم تمكنهم من الإندماج بالمجتمع والإعتماد على أنفسهم.

ولتكثيف أعمال التطهير والتعقيم للنوادي ومراكز الشباب والإدارات الشبابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، أشار الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى قيام أعضاء مراكز الشباب وفرق الجوالة ونوادي التطوع بإجراء أعمال التطهير والتعقيم بمراكز شباب (المناحريت – قرموط صهبرة – اكراش – اكوة) بمركز ديرب نجم وكذلك إجراء أعمال الرش والتطهير بمراكز شباب (أبوطاحون – جزيرة الشافعي – زور أبوالليل)، وعدد من المساجد بمركز أولاد صقر، وذلك تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره وحفاظًا على صحة وسلامة الجميع.