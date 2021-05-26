بالتزامن مع زيادة نسبة الشفاء.. كيف يتم الفحص الذاتي لسرطان الثدي؟

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن الفحص الذاتي يساعد في الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي ويساعد في وصول نسبة الشفاء لأكثر من 90%، حيث تدعو دائمًا وزارة الصحة للتوجه لأقرب وحدة صحية للكشف عنه وعن الأمراض المزمنة والمتابعة والعلاج المجاني من خلال موقع 100 مليون صحة أو الاتصال بالخط الساخن 15335.

كيف يمكن الكشف المبكر لسرطان الثدي؟

يتم إجراء الكشف المبكر لسرطان الثدي عن طريق ما يُسمي بـ" التصوير الشعاعي للثدي"، باستخدام الفحص للسيدات فوق سن 20 سنه، في حالة ملاحظة أي أعراض لسرطان الثدي وهناك الكشف المبكر بالماموجرام للسيدات فوق سن الـ 35 والأربعين سنة وفي حالة وجود تاريخ وراثي للمرض.

التصوير الشعاعي للثدي

يتم عن طريق توجه السيدة للعيادة وتوجيه لها عدة أسئلة من جانب الطبيب ومن ثم يتم تحديد موضع وقوفك على جهاز الصورة الشعاعية للذدي ثم وضع الثدي على مستقبل الأشعة، ويتم ضغط الجهاز برفق على الثدي لعدة ثوان وذلك لالتقاط صورة واضحة للثدي وفي حالة كونها غير طبيعية لابد من المتابعة .

الفحص الذاتي

لابد من الفحص عن طريق استخدام العينين واليدين لتحديد ما إذا كان هناك تغيرات أم لا في ملمس وشكل الثديين، وفي حالة ملاحظة ايا تغيرات لابد من التوجه للطبيب، ولا تنصح معظم المؤسسات الطبية بإجراء الفحوصات الذاتية المنتظمة للثديين كجزء من فحص سرطان الثدي.

بعد الفحص البصري للثدي يتم الفحص اليدوي عن طريق:

الاستلقاء على السرير أو بشكل سطحًا مستويًا آخر للاستلقاء على ظهرك فعندها تنفرد أنسجة الثديين ما يجعلها أرق وأسهل للجس.

في الحمام يتم فرك الأصابع والثديين بالصابون ليتسنى لك تمرير أصابعك فوق الجلد بسلاسة أكبر .

عند الفحص يجب مراعاة