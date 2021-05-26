الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الثلاثاء.. بدء تسليم أراضي المرحلة السادسة من «بيت الوطن» بالقاهرة الجديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل 1-6-2021، وحتى يوم الخميس 10-6-2021، فى تسليم قطع أراضي العاملين بالخارج بالمرحلة السادسة بمشروع "بيت الوطن" بمنطقة شمال بيت الوطن (NORTH HOUSE).

وأوضح أنه يتم الحضور شخصياً أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام، بعد سداد 1.5 من قيمة الأرض.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: سيتم تسليم قطع الأراضى بمنطقة (D) من 157 : 165، يوم الثلاثاء 1/6/2021، والقطع من 166:175، يوم الأربعاء 2/6/2021، وسيتم تسليم قطع الأراضى بمنطقة (E) من 31:43، يوم الخميس 3/6/2021، والقطع من 67 : 81، يوم الأحد 6/6/2021، وسيتم تسليم قطع الأراضى بمنطقة (G) من 14:23، يوم الإثنين 7/6/2021، والقطع من 61 :72، يوم الثلاثاء 8/6/2021، وتم تخصيص يومى الأربعاء9/6/2021، والخميس 10/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.​

وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار وزارة الإسكان هيئة المجتمعات بيت الوطن تسليم أراضي بيت الوطن

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