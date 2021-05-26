حقيقة انتشار أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بالأسواق

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه انتشر على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول انتشار أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق، وأن الأسماك المتداولة بالأسواق صالحة وآمنة.

وشددت الوزارة على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على جميع الأسواق، وأماكن عرض وبيع الأسماك بمختلف المحافظات، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.