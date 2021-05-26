في ذكرى اكتشافها.. بدء العد التنازلي لنقل مركب خوفو للمتحف الكبير

تمر اليوم الذكرى الـ 67 على اكتشاف مركب الملك خوفو، التي عثر عليها عام 1954، بالجهة الجنوبية لهرم خوفو، وأطلق عليها اسم "مركب الشمس"، وذلك بالتزامن مع بدء العد التنازلى لنقلها خلال الفترة المقبلة بكامل هيئتها دون تفكيك، من داخل متحف مركب خوفو بمنطقة آثار الهرم إلى مكان عرضها الجديد بالمتحف المصري الكبير.



وترجع فكرة نقل مركب خوفو من منطقة آثار الهرم إلى المتحف الكبير، للواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف الكبير والمنطقة المحيطة، الذي قام بعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى 28 مايو 2019، والتي جاءت نتيجة أن مبنى المتحف القديم الخاص بالمركب - والذي تم إنشاؤه منذ ما يزيد على ربع قرن - قد ساعد في إخفاء الضلع الجنوبي للهرم الأكبر، كما أدى بشكل واضح إلى تشويه بصري للمنطقة الأثرية، بالإضافة إلى وجود المركب في مبنى يفتقر إلى أسلوب العرض المتحفي المتميز، والذي يليق بأهمية ومكانة هذا الأثر الفريد؛ فضلا عن كون المبنى القديم غير مجهز بوسائل الإتاحة والخدمات التي تسمح باستقبال ذوى القدرات الخاصة.



وقال الأثري أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إن مشروع نقل مركب الملك خوفو، يعد واحدا من أهم المشروعات الأثرية التي تهدف إلى الحفاظ على أكبر وأقدم وأهم أثر عضوي في التاريخ.



وأضاف أنه تم غلق متحف مركب الملك خوفو بالمنطقة منذ أغسطس الماضي، وبدأت الأعمال لتفكيكها استعدادا لنقلها إلى المتحف الكبير حيث إن الساحة الخارجية حول المتحف، تضم متحف مركب الشمس بمسطح 1.4 ألف متر مربع ليعرض بداخله مركبي الملك خوفو الأولى والثانية، والمجهز بأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية الخاصة بالعرض المتحفي.



وأوضح انه عقب عملية النقل سيتمكن السائحون برؤية أضلاع الهرم الأكبر الأربعة حيث إن مبنى المتحف ساعد في إخفاء الضلع الجنوبي للهرم، كاشفا عن إعداد مكان حفرتي المركبين (الأولى والثانية) لمتحف مفتوح يزوره السائحون وتوفير نبذة تاريخية عن تاريخ اكتشاف المركبين واهميتهما عند المصريين القدماء.



ومن جانبه، أكد اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، أنه تم مراعاة جميع الأساليب العلمية الحديثة ووسائل الأمان في خطة نقل مركب خوفو، لافتا ‘لى أنه تم الانتهاء من التجهيزات الأثرية المتعلقة بحماية جسم المركب، وبناء هيكل حديدى واقى للمركب، تم تركيبه حولها، وهو أشبه بحاوية الشحن المعدنية، تمهيدا لنقلها خلال الفترة المقبلة.



وكان عالم الآثار المهندس كمال الملاخ قد أعلن في 26 مايو عام 1954 عن اكتشاف، حفرتين لمراكب الملك خوفو، والتي سميت (بمركب الشمس)، وعثر عليها فى الجهه الجنوبية للهرم الأكبر وعمل كمال الملاخ والمرمم أحمد يوسف على اكتشاف وترميم واعادة تركيب المركب الاولى، والتي خرجت إلى النور بعد ان مكثت فى باطن الارض مايقرب من 5000 سنه، وتعرض في متحف خاص بها بمنطقة آثار الهرم منذ عام 1982.



وصنعت مركب خوفو من خشب الأرز الذي كان يتم استيراده من لبنان، وعثر عليها محفوظة في حفرة مغطاة بنحو 41 كتلة من الحجر الجيري، ومفككة إلى نحو ٦٥٠٠ جزء رتبت مع بعضها البعض بعناية ليتيسر تجميعها، ووضعت معها أيضا المجاديف، والحبال، وجوانب المقاصير، والأساطين.



وظل المركب تحت الترميم والتركيب حتى 1961 أي ظل لمدة سبع سنوات كاملة بعد العثور عليه على يد المرمم أحمد يوسف‏،‏ والذى نجح في أن يعيد تجميع مركب خوفو المكتشفة ثم استمرت عمليات الترميم 20 عاما لمعالجة الأضرار الجديدة التي لحقت به حتى تم افتتاح المتحف المخصص لعرض المركب رسميًا في ‏6‏ مارس سنة 1982‏.



وأثار اكتشاف المركب جدلا علميا بين علماء الآثار إذ يرى فريق منهم أن هذا المركب هى من (مراكب الشمس) قد صنعت ليستخدمها الملك في رحلتيه اليوميتين مع إله الشمس "رع" في سماء الدنيا نهارا وسماء العالم الآخر ليلًا، بينما ذهبت آراء أخرى إلى أن المركب جنائزية قد استخدمت لنقل جثمان الملك من ضفة النيل الشرقية إلى الضفة الغربية حيث دفن.



ويؤيد عالم المصريات الدكتور زاهي حواس الرأى الخاص باعتبار المركب مركب شمس وليست جنائزية حيث أشار في بحثه إلى أن "آثار وأسرار مراكب الشمس" إلى أن العلماء احتاروا في تفسير وظيفة مركب الملك خوفو، نظرًا لأنهم يدرسون المركب كأثر قائم بذاته من الناحية الدينية فقط، ومن الخطأ دراسة أي عنصر معماري،‏ أو قطعة أثرية في أي موقع دون دراسة ما حولها من آثار ومعابد وأهرامات ومناظر ممثلة بالمعبد والتماثيل وغيرها‏.



وشدد حواس فى بحثه على أن كمال الملاخ مكتشف المركب، كان مصيبا، من وجهة نظره، وذلك على الرغم من أنه لم ينشر أدلة علمية تدعم رأيه حين أطلق عليها‏ "مركب شمس‏" بعد كشفه لها في ‏25‏ مايو‏ 1954‏.



وكان كمال الملاخ قد اكتشف حفرة اخرى تقع فى الشرق من الحفرة الأولى، وهى حفرة مركب خوفو الثانية، والتى قام بفحصها فريق أثري أمريكي عام 1987، مستخدما كاميرات صغيرة أدخلت إليها، إذ تبين أن مركبا آخر مفككا موجود بداخلها، ولكن بسبب ارتفاع تكلفة استخراج المركب لم يكتمل المشروع فى ذلك الوقت.



ويجري حاليا تنفيذ مشروع مصري ياباني لترميم وإستخراج أخشاب مركب خوفو الثانية، ويتم بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وجامعة واسيدا اليابانية وجامعه هيجاشي نيبون الدولية برئاسة دكتور ساكوجي يوشيمورا، وبدعم من هيئة التعاون الدولية (الجايكا)، وبدأ فريق العمل المصري اليابانى العمل بمشروع مركب خوفو الثانية منذ عام 1992 وحتى وقتنا الحالي، وقد وضعت الخطة المقترحة لهذا المشروع بالكشف عن المركب، ثم ترميم وتجميع أجزائها، ونقلها للعرض كذلك بالمتحف الكبير.

مركب الملك خوفو

مركب الملك خوفو